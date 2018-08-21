Два новых резидента ОЭЗ «Моглино» под Псковом инвестируют в производства 13,5 млрд рублей



ОЭЗ "Моглино"

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Два новых резидента появились в особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области. Экспертный Совет ОЭЗ одобрил бизнес-планы инвесторов, которые намерены инвестировать в производство около 13,5 млрд рублей.

«У особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» появилось два новых резидента — «Псковский завод «Титан-Полимер» и «Термохольтц». «Титан-Полимер» намерен открыть крупный промышленный комплекс по производству полиэстера и переработке полимеров, общий объем инвестиций составляет порядка 13 млрд рублей. «Термохольтц» намерен организовать на территории ОЭЗ производство панелей из массивной древесины, объем финансирования составляет порядка 520 млн рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона.

Как отметила генеральный директор «Моглино» Ольга Торбич, комплекс «Титан-Полимер» является одним их самых сложных и масштабных проектов ОЭЗ и «будет являться якорным предприятием особой экономической зоны». Кроме того, руководство компании намерено совместно с Псковским государственным университетом и Российской Академией наук создать в «Моглино» Научно-технический центр для подготовки собственных кадров и дальнейшего развития комплекса. Количество новых рабочих мест составит около 500, а с учетом смежных производств — до 2 тыс. рабочих мест.

ОЭЗ «Моглино» — единственная в СЗФО экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. В настоящий момент резиденты зоны — это девять российских и иностранных компаний, которые планируют создать 780 рабочих мест с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что, по прогнозам властей, объем инвестиций в псковскую ОЭЗ «Моглино» к 2026 году превысит 13 млрд рублей.