Гидрографический катер «Георгий Зима» идёт на Балтику
Сегодня большой гидрографический катер «Георгий Зима» проекта 23040 Г покинул акваторию ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор) и начал переход в Ломоносов к месту постоянного базирования. Катер с заводским номером 1201 был заложен 16 августа 2016 года и спущен на воду 17 мая этого года. После прохождения ходовых и государственных испытаний головной катер проекта 23040 Г будет передан гидрографической службе Балтийского флота.
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 192.7 т.
Главные размерения: длина — 33 м, ширина — 6.8 м, осадка — 1.6 м.
Максимальная скорость хода: 12.7 узла
Дальность плавания: 200 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 9 человек
Фото с сайта znt-yard.ru
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