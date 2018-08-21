Гидрографический катер «Георгий Зима» идёт на Балтику





© Фото с сайта znt-yard.ru

Сегодня большой гидрографический катер «Георгий Зима» проекта 23040 Г покинул акваторию ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор) и начал переход в Ломоносов к месту постоянного базирования. Катер с заводским номером 1201 был заложен 16 августа 2016 года и спущен на воду 17 мая этого года. После прохождения ходовых и государственных испытаний головной катер проекта 23040 Г будет передан гидрографической службе Балтийского флота.





© Фото с сайта znt-yard.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 192.7 т.

Главные размерения: длина — 33 м, ширина — 6.8 м, осадка — 1.6 м.

Максимальная скорость хода: 12.7 узла

Дальность плавания: 200 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 9 человек

Фото с сайта znt-yard.ru