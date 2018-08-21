«Технодинамика» создала генератор для военно-транспортной авиации



авиадвигатель типа ТВ7 117СТ

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Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил опытные образцы авиационных синхронных генераторов ГСР 40НЧ для системы электроснабжения перспективного легкого военно-транспортного самолета. Об этом заявил генеральный директор холдинга Игорь Насенков в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018».

Генератор предназначен для самолетной системы электроснабжения с нестабильной частотой. На борту генератор приводится во вращение от турбовального маршевого авиадвигателя типа ТВ7 117СТ, который был разработан специально для этого самолета.

К настоящему времени произведено несколько опытных образцов генератора ГСР-40НЧ, которые проходят предварительные климатические, механические и функциональные испытания на московской и уфимской производственных площадках АО «Технодинамика».

Генератор успешно завершил программу совместных испытаний с опытным образцом авиадвигателя ТВ7-117СТ. Ожидается, что в ближайшей перспективе заложенные в ГСР-40НЧ технические решения получат дальнейшее развитие и обеспечат эффективными источниками электроэнергии перспективные пассажирские самолеты и вертолеты.

«Авиационные генераторы ГСР 40НЧ, которые разработаны предприятиями „Технодинамики“ это очень важный шаг на пути к реализации концепции „более электрического самолета“, — уверен генеральный директор „Технодинамики“ Игорь Насенков. — Данные изделия станут важнейшей частью целого комплекса оборудования, который будет установлен не только на военно-транспортных самолетах, но и на других бортах перспективной авиации, в том числе и гражданской». Особенность генератора ГСР-40НЧ в том, что он предназначен для работы без при

вода постоянной частоты вращения. Такое решение, с одной стороны, позволяет заказчику отказаться от такого привода и добиться снижения массы, а значит — повышения конкурентоспособности самолета, но при этом, с другой стороны, повышаются требования к генератору и увеличиваются механические нагрузки на него.

Серийно выпускаемые аналоги ГСР-40НЧ были спроектированы для работы только со стабильной частотой вращения, которая изменяется в узком диапазоне от 7600 до 8400 об/мин. Для новых самолетов диапазон оборотов генератора потребовалось расширить до 6600 — 9270 об/мин. Благодаря детальной конструкторской проработке инженеров «Технодинамики» было найдено техническое решение, при котором такой генератор отдает номинальную мощность, выдерживает требуемые перегрузки и обеспечивает необходимое качество электроэнергии, не проигрывая аналогам ни по массе, ни по КПД, ни по надежности. В генераторе используются только российские материалы и комплектующие.