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Ivan_82 Образование

Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по лингвистике

В Румынии прошла Международная олимпиада по лингвистике. Все члены российской сборной завоевали медали: одну серебряную и три бронзы.

Серебряную медаль завоевала Елизавета Хоретоненко из Московской области. Бронзовых медалей удостоены ребята из Москвы: Елизавета Дятлова, Семен Курицын и Доминика Сагирова.

Столичное образование традиционно лидирует по показателям в России и более чем конкурентоспособно на мировом уровне. Кроме того, победители и призеры международных олимпиад, помимо федеральных денежных премий, получают гранты Москвы. Городские выплаты составляют 1,5 млн за золотую, 1 млн — за серебряную и 500 тыс. рублей — за бронзовую медаль.

Олимпиада состояла из двух туров. В ходе первого из них участникам за 6 часов предстояло решить 5 лингвистических задач, посвященных фонетике центрального юпикского языка, обозначению цветов в языке йели-днье, синтаксису языков комнджо и икито, а также системе родственных отношений в языке сакырабиат. Командный тур продолжительностью 4 часа был направлен на решение объемной задачи по языку сапотек.

За победу боролись представители 46 стран мира. Команды российских школьников уже пятый год подряд возвращаются с Международной олимпиады по лингвистике с медалями.

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Источник: olimpiada.ru

Комментарии 4

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  • Badassgoliath Badassgoliath05.08.26 15:35:13
    В Румынии прошла Международная олимпиада по лингвистике


    Международная олимпиада — это, конечно, хорошо. Но зачем вообще ездить в прямо враждебные страны ради участия в них?
    Что там на футболках написано? «Independent»? Если я правильно понимаю, то это вместо «Russia», так? Лично я послал бы организаторов таких международных олимпиад лесом и не стал бы унижаться. Надо же понимать, что есть вещи поважнее медалей и грамот. Хотя… надо нужные книжки в детстве читать, чтобы это понимать.
    Я считаю так: если где-то тебе запрещают не только показывать флаг на состязаниях, но и даже название своей страны, то нечего там делать. С какой стати потакать всяким уродам? Сперва они запрещают тебе называться, как положено, а потом что?
    В общем, участники разочаровали. Не познаниями в лингвистике, а отсутствием хоть какого-то достоинства.

    #1320108
    • Нет аватара termometrix05.08.26 16:12:35

      Думаю, все считают и надеются,что это временное явление.Нет смысла говорить о традиционных,испокон веков, двойных лицемерных стандартах стран «золотого миллиарда»,об их инфантильных демонстрациях и их новых дешевых слуг-приспешников, таких как Румыния, например, которые,к сожалению,обязаны своим существованием России,российским жертвам,российскому военному подвигу, и оружию.В гордой европейской Литве- «центре мира и цивилизации», в этом году наши школьники вообще не приняли участия в олимпиаде по биологии, там вообще запрещено выдавать визы российским гражданам.
      Но в целом я полностью согласен с вашим мнением.
      Зы.Запад очень любит сам себя награждать без каких-либо соревнований на равных началах.Все награды Запада-банальная формальность собственного сиропирования и хвастовства только собственных достижений.Но это логично,ведь Запад и его поклонники-это территория ненормальников.Только опасный психопат может сам себя обожествлять.Психологический портрет Запада точно такой же, если бы это был один человек, портрет чрезвычайно жестокого и безжалостного массового убийцы и психопата.

      Отредактировано: termometrix~17:33 05.08.26
      #1320112
    • Нет аватара termometrix05.08.26 18:59:41

      Интересно, исследуют ли лингвисты глобальное упрощение,обеднение и опошление национальных языков путем агрессивного и нахального проникновения низменной и вульгарной западной массовой культуры и, прежде всего, англосаксонского фактора как главного разрушителя многообразия и подлинности национальных культурных идентичностей?
      Использую с огромным отвращением английский язык только для чтения обычных и технических документов.Но я не использую английский для разговора, и уже забыл английский без использования компьютера.Я считаю, что ООН должна стимулировать выпуск международных документов и способов общения на эсперанто вместо английского.

      #1320123
  • Нет аватара termometrix05.08.26 17:32:16

    Советский ученый Юрий Кнорозов расшифровал письменность майя в 1952 году, применив метод позиционной статистики — строгий математический и структурный анализ знаков. Он доказал, что письмо майя является словесно-слоговым (логографически-силлабическим), а не чисто идеографическим, что позволило прочесть древние рукописи без поездки на Юкатан.
    https://scienti...a-indejcev-maja

    #1320116