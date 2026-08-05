Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по лингвистике
В Румынии прошла Международная олимпиада по лингвистике. Все члены российской сборной завоевали медали: одну серебряную и три бронзы.
Серебряную медаль завоевала Елизавета Хоретоненко из Московской области. Бронзовых медалей удостоены ребята из Москвы: Елизавета Дятлова, Семен Курицын и Доминика Сагирова.
Столичное образование традиционно лидирует по показателям в России и более чем конкурентоспособно на мировом уровне. Кроме того, победители и призеры международных олимпиад, помимо федеральных денежных премий, получают гранты Москвы. Городские выплаты составляют 1,5 млн за золотую, 1 млн — за серебряную и 500 тыс. рублей — за бронзовую медаль.
Олимпиада состояла из двух туров. В ходе первого из них участникам за 6 часов предстояло решить 5 лингвистических задач, посвященных фонетике центрального юпикского языка, обозначению цветов в языке йели-днье, синтаксису языков комнджо и икито, а также системе родственных отношений в языке сакырабиат. Командный тур продолжительностью 4 часа был направлен на решение объемной задачи по языку сапотек.
За победу боролись представители 46 стран мира. Команды российских школьников уже пятый год подряд возвращаются с Международной олимпиады по лингвистике с медалями.
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