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Фотофакты

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» в Алжире

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Отряд боевых кораблей Северного флота совершил деловой заход в Алжир, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

За время выхода из главной базы Северного флота города Североморска, который состоялся 5 июля, боевые корабли Северного флота преодолели более 6,3 тысяч морских миль. Они представили Северный флот в Главном военно-морском параде в Кронштадте и приняли участие в межфлотском учении в Балтийском море совместно с кораблями Балтийского и Черноморского флотов, а также продолжили плановую боевую учебу в Атлантическом океане.

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https://dambiev.livejournal.com/1259226.html

ВМФ, Алжир, ракетный крейсер Маршал Устинов, БПК Североморск
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