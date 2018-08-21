Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» в Алжире

Отряд боевых кораблей Северного флота совершил деловой заход в Алжир, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

За время выхода из главной базы Северного флота города Североморска, который состоялся 5 июля, боевые корабли Северного флота преодолели более 6,3 тысяч морских миль. Они представили Северный флот в Главном военно-морском параде в Кронштадте и приняли участие в межфлотском учении в Балтийском море совместно с кораблями Балтийского и Черноморского флотов, а также продолжили плановую боевую учебу в Атлантическом океане.