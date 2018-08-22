В России начались испытания светодиодных фар для боевой и гражданской авиации

Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ», Сарапул, Удмуртия) передал на летные испытания три светодиодные лампы-фары, предназначенные для замены устаревших устройств на российских вертолетах Ка-52 и Ка-226Т, а также на тяжелом военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А.

Новые световые приборы разработали специалисты АО «СЭГЗ» и научно-производственного центра «НИИ Микроприборов» из подмосковного Зеленограда. Расчетный срок службы устройств составляет порядка 25 тысяч часов, в то время как лампы накаливания, устанавливаемые сегодня в большинство бортовых световых приборов, имеют ресурс около трехсот часов.

— В приборах используются несколько автономных источников света, что обеспечивает нормальные взлет и посадку самолета или вертолета даже при выходе из строя одной или нескольких цепей светодиодов. Новые российские светодиодные лампы-фары снижают импортозависимость отрасли в этом направлении, так как прежде светодиодную продукцию для отечественной авиационной техники в нашей стране не выпускали, а только приобретали у заграничных производителей, в том числе, на Украине, — отметил генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

Новые светодиодные лампы-фары прошли заводские, предварительные и межведомственные тесты, после чего были направлены на прохождение летных испытаний. Сейчас одна из них — ФСД130 — установлена на самолете-заправщике. Прибор предназначен для освещения устройств заправки в условиях плохой видимости или ночью.

Еще один новый агрегат под заводским обозначением ФСД134 установлен на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор», а также на опытном многоцелевом вертолете Ка-226Т. Прибор, проходящий испытания на этих машинах, предназначен для работы во время аварийно-спасательных или погрузочно-разгрузочных работ. Лампа-фара способна дать освещение в видимом и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому экипаж и личный состав, находящиеся на борту, могут использовать приборы ночного видения.

Третья новинка — посадочно-поисковая двухдиапазонная фара ФСД136. Она проходит испытания на тяжелом военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А.

Летные испытания проходят и другие светодиодные приборы производства АО «СЭГЗ»: проблесковые маяки МСИ-АС-0,1, МСЛ-ЗАС-2а и МПС-1. Эти устройства используются для обозначения вертолетов и самолетов в пространстве с помощью периодически излучаемых вспышек света. Это один из элементов обеспечения безопасности во время полета и аэродромных маневров воздушного судна. Маяки, также как и фары, обладают высокой эффективностью по всем техническим параметрам и устойчивостью к внешнему воздействию.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» — производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также — гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.