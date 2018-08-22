Стройка моста через реку Обь вошла в активную фазу

После подписания распоряжения о заключении концессионного соглашения по строительству Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе начались значительные подвижки на стройке моста через реку Обь — одного из объектов данного проекта. Мост, протяженностью около 8,5 километров, свяжет города Салехард и Лабытнанги.

Уже сейчас на берегу Обь специалистами из «Мостоотряд-46» проводятся работы по забивке пробных свай и исследованию грунта и дна реки, для определения несущей способности дна Оби в районе переправы — места, где будет возведен мост. На свежих фотографиях можно увидеть технику, которая раньше работала в Керченском проливе при возведении Крымского моста, ее перебросили на Ямал этим летом. В планах мостостроевцев закончить плановые работы до конца сентября.

Для ямальцев возведение моста Салехард-Лабытнанги упростит доставку грузов и продуктов, сократит расходы на транспортные составляющие, создаст новые рабочие места и решит извечную проблему — зависимость от погодных условий. Сейчас, в периоды распутицы весной и осенью, перебраться по переправе на соседний берег затруднительно, альтернатива — это вертолеты и суда на воздушной подушке.