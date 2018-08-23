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Строительство автотрассы Солнцево — Бутово — Видное и нового участка Сокольнической линии метро

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

На территории Новомосковского административного округа идёт строительство нового участка Сокольнической линии метро. Участок длиной более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-Do0Eg3rqmI

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Москва, автодорога, метро, Сокольническая линия
  • dinis karabliov dinis karabliov
    23.08.1813:55:16

    Самый стремительно развивающийся город столица в мире это Москва,понятно в Париже например уже все есть,но все же.Я считаю,в отличии от многих,правильно что вливают столько много денег в Москву,все таки столица наша и живет там народу как в некоторых странах.

    #1063283
    • A_SEVER A_SEVER
      23.08.1814:54:41

      столица наша и живет там народу как в некоторых странах

      Численность населения Москвы (12.5 млн) превышает численность населения таких стран как:

      Греция — 10.8 млн человек

      Чехия — 10.5 млн человек

      Португалия — 10.4 млн человек

      Швеция — 10 млн человек

      Венгрия — 9.8 млн человек

      ОАЭ — 9.4 млн человек

      Израиль — 8.8 млн человек

      Австрия — 8.8 млн человек

         

      #1063302
      • 1Deniz 1Deniz
        23.08.1817:44:27

        «Границы столицы уже давно вышли за МКАД, плюс многие жители прилегающих территорий, согласно данным сотовых операторов, постоянно находятся в столице «Так что не 12, а 25 миллионов человек, которые постоянно находятся на этой территории», — подчеркнул Собянин."

        «Кроме того, он отметил, что «если взять всю московскую агломерацию, мы в эту воронку втягиваем ещё 15 миллионов человек». По подсчетам мэра, так или иначе в жизнь московской агломерации втянуто до 40 миллионов человек."

        https://www.rbc.ru/politics/25/11/2017/5a19830a9a7947c5662c64fc

         https://realty.ria.ru/urb...n/20160701/407656507.html 

        А это уже больше Польши или половина Германии или почти треть всей России или 30 Эстоний)))

        Отредактировано: 1Deniz~18:52 23.08.18
        #1063354
        • A_SEVER A_SEVER
          23.08.1818:40:37

          По Вашей ссылке другие слова и цифры:

          По словам столичного мэра, в московской агломерации на сегодняшний день уже 30-35 млн человек, включая близлежащие области, куда ездят москвичи на лето, а местные жители работать в Москву.
          Одно дело жить постоянно, и другое дело приезжать в город периодически.

          #1063382
          • 1Deniz 1Deniz
            23.08.1818:51:31

            Ссылка не та.Происки врагов.Копипастил вот от сюда

             https://realty.ria.ru/urb...n/20160701/407656507.html 

            #1063388
            • A_SEVER A_SEVER
              23.08.1819:05:35

              Ссылка не та.Происки врагов.
                 
              Границы столицы уже давно вышли за МКАД
              Это понятно, но и численность населения города считают в его нынешних границах, с учётом Новой Москвы.

              А Москва и Московская агломерация это всё же разные вещи.

              #1063402
              • 1Deniz 1Deniz
                23.08.1819:19:49

                Разные вещи.Но интересно когда говорят что Москва и Питер -это не Россия ,притом что в двух агломерациях тусят под 50млн человек,а заброшенный домик в заброшенной деревне -это типичная Россия.Или вот эти сравнения с государствами.Например ,то что зимой Москва потребляет больше энергии чем вся Украина,а отличных дорог в той же Москве(в России точно)) хватит накрыть какую-нибудь маленькую кичливую страну .Полезные цифры)

                Отредактировано: 1Deniz~19:24 23.08.18
                #1063409
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