Строительство автотрассы Солнцево — Бутово — Видное и нового участка Сокольнической линии метро
На территории Новомосковского административного округа идёт строительство нового участка Сокольнической линии метро. Участок длиной более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-Do0Eg3rqmI
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
23.08.1813:55:16
23.08.1814:54:41
23.08.1817:44:27
23.08.1818:40:37
23.08.1818:51:31
23.08.1819:05:35
23.08.1819:19:49