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На территории Новомосковского административного округа идёт строительство нового участка Сокольнической линии метро. Участок длиной более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-Do0Eg3rqmI