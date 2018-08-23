Новый мост через реку Чистюньку построен в Алтайском крае

Жители села Кировское, поселков Новоникольский, Кондратьевский и Краснодубровский смогут без проблем ездить в районный центр и выезжать на федеральную трассу. Специально для этих целей через реку Чистюньку построили новый мост.

Стоимость объекта — около 65 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета. В региональном Минстройтрансе подчеркнули, что в населенных пунктах есть сельхозпредприятия, которые вывозят большой объем зерна в Алейск и другие города и села Алтайского края и поэтому новый мост был необходим.

Старый, построенный более 50 лет назад, давно пришел в негодность и по нему стало опасно пропускать большой грузовой транспорт.

Новый сорокаметровый мост расположен на автодороге «Алейск — Кировское — Новоникольский — Дубровский». Возводить его начали осенью прошлого года. Пролетные строения перехода выполнены из металла с деревянной плитой, покрытие — из двойного дощатого настила. Ширина проезжей части составляет шесть метров. В ближайшее время дорожники установят здесь знаки и нанесут разметку.