Дом в России,который производит энергии больше, чем потребляет

Во время посещения студенты познакомились с множеством интересных инженерных решений, своими глазами увидели уникальные системы и реализованные энергосберегающие технологии: от солнечных панелей и ветряной электростанции, до оптоволоконного распределения дневного света и теплового насоса. Экскурсия стала возможна благодаря сотрудничеству с компанией ABN Hi-Tech.

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