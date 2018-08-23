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Инновации

Дом в России,который производит энергии больше, чем потребляет

  •  © abn-hitech.com

Во время посещения студенты познакомились с множеством интересных инженерных решений, своими глазами увидели уникальные системы и реализованные энергосберегающие технологии: от солнечных панелей и ветряной электростанции, до оптоволоконного распределения дневного света и теплового насоса. Экскурсия стала возможна благодаря сотрудничеству с компанией ABN Hi-Tech.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/l0eSk2oQYW4

  •  © mgsu.ru
  •  © mgsu.ru
  •  © abn-hitech.com
  •  © abn-hitech.com
  •  © abn-hitech.com
  •  © abn-hitech.com
  •  © abn-hitech.com
  •  © abn-hitech.com
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http://mgsu.ru/news/Nauka/Ekskursiyavaktivnyydom/

инновации, перспективные разработки, энергосбережение
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    24.08.1801:14:26

    Строю себе дом. У нас в Приморье газа нет и все на электроэнергии. Даже с нашей дорогой электроэнергией выгоднее чем использовать солнечные панели.

    #1063520
    • Сергей Перовский
      24.08.1803:06:56

      Солнечные панели нужны там, куда провода не доходят.

      В дополнение к дизель-электростанции сгодятся и ветряки и солнечные панели — реально будут экономить соляру.

      Еще солнечные панели работают там, где основной нагрузкой является кондиционер: пик потребления и производства электроэнергии совпадают. А для русской зимы все наоборот.

      Что касается электроотопления, то посмотрите в сторону обратимых кондиционеров — можно заметно сэкономить, если не переводить электричество в тепло, а закачивать в дом тепло с улицы.

      Есть еще забавный вариант: заняться майнингом криптовалюты. Даже если компьютер только-только окупит электричество, получите бесплатное отопление    

      #1063530
      • Нет аватара segfault
        24.08.1807:29:23

        Инверторы эффективно работают только до температуры примерно -20. При более низкой температуре эффективность мала, а при -25 — -27 их вообще необходимо отключать, даже самые продвинутые модели. Так что, думаю, в Приморье в качестве основного отопления это не лучший вариант.

        Что касается статьи, я с большим интересом читаю про развитие энергосберегающих технологий, и очень рад, что у нас ими тоже занимаются. К сожалению, для личного пользования эти технологии пока дороги с точки зрения капитальных вложений (я тоже строю дом, и многое уже успел изучить ☺). Отмечу только, что энергосберегающие технологии — это не только и не столько альтернативные источники электроэнергии, сколько именно технологии, уменьшающие отдачу тепла в окружающее пространство. Посмотрите на снимки с тепловизора в статье — там практически нет ярких пятен, свидетельствующих об утечках тепла. И это при том, что в доме огромные окна. В Скандинавии вообще строят дома с пассивным отоплением, то есть, когда дом отапливается только за счет тепла, выделяемого людьми и бытовыми приборами (хотя меня несколько смущает, как они борются с утечками тепла через вентиляцию, которая так или иначе необходима).

        #1063540
        • Алексей Горожанин Алексей Горожанин
          24.08.1808:29:59

          хотя меня несколько смущает, как они борются с утечками тепла через вентиляцию, которая так или иначе необходима

          Насколько я знаю, по крайней мере в Финляндии, ни 1 новый дом не примут в эксплуатацию при отсутствии системы рекуперации. да, большинство пользователей тех домов ею (рекуперацией) не пользуются в последствии, но нормы есть нормы.

          у рекуператоров кпд порядка 70% вроде, хотя тут могу и ошибаться — дом не строю, детально не разбирался    

          #1063550
        • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
          24.08.1810:45:59

          Смотря где в Приморье. В окрестностях Владивостока морозы сильнее -20° — редкость. Может две, много три (если зима особо суровая) недели за год бывает. А вот в Новопокровке какой-нибудь — и под -40° может быть.

          #1063587
        • NorthWanderer NorthWanderer
          24.08.1813:41:02

          Всё так.

          Тёплая плита и качественая отбортовка-это главное!

          Отсутствие камня,блоков,и прочих кирпичей в наружнем контуре-второе.

          На объекте выше,мешанина вводящая в заблуждение.

          Электрическии панельки (как бы красиво они не были представлены),

          ни в какое сравнение не идут,

          со стоящими на заднем плане колекторами.

          Но наличие пары тонн теплоносителя,

          говарят об очень плохой оптимизации системы.

          Тоесть-закрываемся заведомой избыточностью системы.

          Электрическая часть выглядит красиво и здраво,

          но тоже избыточна для простого жилья.

          Набирать такую ёмкость ради лифта-«да нафиг нада».

          #1063647
  • Maksim Starostin
    24.08.1811:48:00

    Солнечные панели походу стоят столько, сколько обычное отопление лет за 10    

    А вот тепловые насосы в Эстонии очень популярны, у сестры что-то подобное.

    #1063604
    • Сергей Бражкин Сергей Бражкин
      24.08.1812:23:38

      Солнечные панели походу стоят столько, сколько обычное отопление лет за 10

      Примерно так и есть, зато потом несколько десятков лет, фактически, будете получать энергию нахаляву.

      #1063617
      • Нет аватара Dance
        24.08.1813:03:13

        Что что что? Через каждые 5 лет нужно будет менять аккумуляторы, да и некоторые панели тоже. Какие там «десятки лет»

        #1063632
        • Нет аватара Argonaft
          24.08.1813:23:31

          Что что что? Через каждые 5 лет нужно будет менять аккумуляторы, да и некоторые панели тоже. Какие там «десятки лет"

          Это если их градом не побьет, или ветром не вырвет, или если они сами не выйдут из строя.

          Так! Кто это тут «думать» и «осмысливать» решил? Сказано — лучше всего на свете! Модно! Современно! Поэтому молча без раздумий идите и отдайте нам свои деньги! Т.е я хотел сказать купите.   

          Стёб конечно, но с долей правды.

          Дорогое это удовольствие пока. А ветряк, так вообще придётся ставить через три соседних участка, а то ночью спать не возможно будет от шума пропеллера.

          Отредактировано: Argonaft~13:25 24.08.18
          #1063643
      • Нет аватара Сергей40
        24.08.1813:08:10

        Это если их градом не побьет, или ветром не вырвет, или если они сами не выйдут из строя.

        #1063636
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