«Окская судоверфь» спустила на воду 7-ю нефтеналивную баржу проекта ROB20
Сегодня в Навашино (Нижегородская область) на Окской судоверфи (входит в UCL Holding) была спущена на воду нефтеналивная баржа «Белмакс 7» проекта ROB20.
Серия:
Заводской № 4101 — заложена
Заводской № 4102 — заложена
Заводской № 4103 — заложена
Заводской № 4104 — заложена
Заводской № 4105 — заложена
Заводской № 4106 — заложена
Заводской № 4107 — заложена
Заводской № 4108 — заложена
Заводской № 4109 — готовится к закладке — «Белмакс 9»
Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну баржи обладают повышенным уровнем экологичности. Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина).
Технические характеристики:
Дедвейт в реке при осадке 2.75 м — 6000 т.
Главные размерения: длина — 118.79 м, ширина — 22.8 м, осадка — 2.75 м.
Количество грузовых / отстойных цистерн — 12 / 2
Объём грузовых цистерн: 6530 м³
Объём отстойных цистерн: 340 м³
Контракт на стороительство серии из 10 барж проекта ROB20 был подписан 31 октября 2017 года.
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24.08.1816:04:31
24.08.1817:20:16