Корабли Черноморского флота ушли в Средиземное море
24 августа фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» вышли из Севастополя на боевую службу в Средиземное море. Сегодня корабли пройдут Черноморские проливы и войдут в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Вчера проливы Босфор и Дарданеллы прошёл отряд кораблей Черноморского флота в составе сторожевого корабля «Пытливый» и больших десантных кораблей «Орск» и «Николай Фильченков».
Таким образом, в Средиземном море завершается формирование ударного соединения ВМФ России в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», БПК «Североморск», сторожевого корабля «Пытливый», фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочёк» и дизель-электрических подводных лодок Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Впервые в Средиземном море будет одновременно сразу 8 кораблей, имеющих на вооружении ракеты «Калибр»!
Для снабжения столь многочисленной группировки боевых кораблей в Средиземное море ушёл большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов»:
Сторожевой корабль «Пытливый» проходит Босфор, 24 августа:
БДК «Николай Фильченков» и «Орск» проходят Босфор, 24 августа:
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит Босфор, 25 августа:
Также на боевую службу в Средиземное море ушли морской тральщик «Валентин Пикуль» и спасательно-буксирное судно «Профессор Николай Муру»:
Фото Yörük Işık
25.08.1812:44:21
25.08.1812:55:06
25.08.1813:22:40
25.08.1815:43:32
25.08.1817:37:49
25.08.1813:24:45
25.08.1813:26:40
25.08.1817:43:39
25.08.1814:56:34
25.08.1816:29:18
25.08.1817:17:16
25.08.1817:28:50