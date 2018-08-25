Корабли Черноморского флота ушли в Средиземное море





© Фото Yörük Işık

24 августа фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» вышли из Севастополя на боевую службу в Средиземное море. Сегодня корабли пройдут Черноморские проливы и войдут в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Вчера проливы Босфор и Дарданеллы прошёл отряд кораблей Черноморского флота в составе сторожевого корабля «Пытливый» и больших десантных кораблей «Орск» и «Николай Фильченков».

Таким образом, в Средиземном море завершается формирование ударного соединения ВМФ России в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», БПК «Североморск», сторожевого корабля «Пытливый», фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочёк» и дизель-электрических подводных лодок Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Впервые в Средиземном море будет одновременно сразу 8 кораблей, имеющих на вооружении ракеты «Калибр»!

Для снабжения столь многочисленной группировки боевых кораблей в Средиземное море ушёл большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов»:



© Фото Yörük Işık

Сторожевой корабль «Пытливый» проходит Босфор, 24 августа:



© Фото Yörük Işık

БДК «Николай Фильченков» и «Орск» проходят Босфор, 24 августа:



© Фото Yörük Işık

Фрегат «Адмирал Эссен» проходит Босфор, 25 августа:



© Фото Yörük Işık

Также на боевую службу в Средиземное море ушли морской тральщик «Валентин Пикуль» и спасательно-буксирное судно «Профессор Николай Муру»:



© Фото Yörük Işık

Фото Yörük Işık