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Армия и Флот

Корабли Черноморского флота ушли в Средиземное море

  •  © Фото Yörük Işık

24 августа фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» вышли из Севастополя на боевую службу в Средиземное море. Сегодня корабли пройдут Черноморские проливы и войдут в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Вчера проливы Босфор и Дарданеллы прошёл отряд кораблей Черноморского флота в составе сторожевого корабля «Пытливый» и больших десантных кораблей «Орск» и «Николай Фильченков».

Таким образом, в Средиземном море завершается формирование ударного соединения ВМФ России в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», БПК «Североморск», сторожевого корабля «Пытливый», фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочёк» и дизель-электрических подводных лодок Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Впервые в Средиземном море будет одновременно сразу 8 кораблей, имеющих на вооружении ракеты «Калибр»!

Для снабжения столь многочисленной группировки боевых кораблей в Средиземное море ушёл большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов»:

  •  © Фото Yörük Işık

Сторожевой корабль «Пытливый» проходит Босфор, 24 августа:

  •  © Фото Yörük Işık

БДК «Николай Фильченков» и «Орск» проходят Босфор, 24 августа:

  •  © Фото Yörük Işık

Фрегат «Адмирал Эссен» проходит Босфор, 25 августа:

  •  © Фото Yörük Işık

Также на боевую службу в Средиземное море ушли морской тральщик «Валентин Пикуль» и спасательно-буксирное судно «Профессор Николай Муру»:

  •  © Фото Yörük Işık

Фото Yörük Işık

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ВМФ, боевая служба, фрегат, Адмирал Григорович, Адмирал Эссен, Черноморский флот
  • Максим Алпеев
    25.08.1812:44:21

    На последний штурм собираются?

    #1063936
    • A_SEVER A_SEVER
      25.08.1812:55:06

      На последний штурм собираются?

      Корабли ВМФ должны обеспечить невмешательство внешних сил во время операции сирийской армии в провинции Идлиб, а заодно отработать нанесение совместного ракетного удара.

      #1063939
      • Нет аватара Dance
        25.08.1813:22:40

        Ну не дипломат ли! А я бы сказал, показать янки кузькину мать!

        #1063943
      • mashinist mashinist
        25.08.1815:43:32

        Болтон сказал что США ударят по Сирии в случае применения хим. оружия т. е. хотят сорвать наступление на Идлиб！

        #1063975
        • A_SEVER A_SEVER
          25.08.1817:37:49

          Болтон сказал что США ударят по Сирии в случае применения хим. оружия

          Если опять будет удар по заранее согласованным с нами целям в оговорённое время с околонулевым ущербом для Сирии — пусть бьют.

          В США скоро выборы в конгресс, их можно понять.

          Главное, чтобы это не мешало нашим планам.    

          Запустят 5 ракет, скажут что запустили 55, ПВО Сирии отчитается 65 перехваченных целях, нефть продолжит рост — все довольны…

          #1063992
  • Нет аватара altman66
    25.08.1813:24:45

    Приличная эскадра собирается. Постоянно бы держать такую, да смысла видимо нет.

    #1063945
  • Нет аватара adlik
    25.08.1813:26:40

    А что в Черном море осталось? Или там достаточно авианосца «Крым»?

    #1063947
    • A_SEVER A_SEVER
      25.08.1817:43:39

      А что в Черном море осталось?

      4 ДЭПЛ, ракетные катера и «Москва», у которой дальность стрельбы ПКР от боновых ворот Севастополя до Босфора.

      #1063993
  • Нет аватара Lyudov
    25.08.1814:56:34

    Серьезное формирование, А то американцы опять томагавки пускать собираются

    #1063967
  • Bdd Bdd
    25.08.1816:29:18

    это врядли помешает амерам нанести удар — как всегда те будут бить себя в грудь что ударили, а в наших даже не попали, а наши аналогично что дескать стреляли не в нас, а томы бы жахнули — политические игрища с визуализацией

    #1063980
  • Нет аватара malikszh
    25.08.1817:17:16

    Север как обстоят дела с арехово-зуевым начал испытание?

    #1063986
  • Сергей Коновалов Сергей Коновалов
    25.08.1817:28:50

    Букву «В» пропустили в заголовке!

    #1063989
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