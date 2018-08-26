В Тверской области открыто движение по новому четырехполосному мосту через Дойбицу

Протяженность нового моста составляет 88 м. С мостом ввели в эксплуатацию 732 метра автодороги.

Мост расположен на региональной автодороге I класса «Подъезд к пос. Шоша» и обеспечивает связь между несколькими населенными пунктами района и выход на федеральную трассу М-10.

Ремонт дороги начался ещё в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Количество полос движения увеличилось с двух до четырех.

Кроме того, на объекте переустроены коммуникации (водопровод, газопровод, канализация, линии электропередач и др.), отсыпано земляное полотно, устроены водопропускные трубы, дорожное полотно с применением щебня и асфальтобетона повышенной прочности, укреплены обочины.

Строительство моста, июнь 2018