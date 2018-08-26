Во Владимире открылся ледовый дворец

Это второй подобный объект в областном центре после частного «Поляриса» в Центральном городском парке. При выборе названия ломать голову не стали — он называется «Владимир».

Приказ о строительстве «Спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках» во Владимире, в народе поименованного ледовым дворцом, был подписан два года назад — в августе 2016 года.

Площадь ледовой арены 4960 квадратных метров. Спортивный объект обещают оснастить самыми современными инженерными системами, зрительскими трибунами на 700 мест, душевыми, раздевалками и удобной инфраструктурой для активного отдыха. Рядом с Ледовой ареной должны оборудовать автомобильную парковку для посетителей на 200 машиномест.