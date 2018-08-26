В Волгоградской области создают учебные центры на промышленных предприятиях

Современный обучающий программно-технический комплекс создан на Волжском трубном заводе для подготовки специалистов, работающих на трубопрокатных станах. Тренажеры полностью воссоздают реальные условия работы в производственных цехах, позволяя детально изучить сложное технологическое оборудование.

Новый образовательный центр на Волжском трубном заводе предназначен для обучения и повышения квалификации по профессиям инженер-технолог, оператор, вальцовщик стана горячего проката труб. Тренажер полностью воссоздает реальные условия работы на оборудовании трубопрокатного стана цеха № 3 ВТЗ. Специализированное программное обеспечение воспроизводит устройства пультов управления, технологический процесс, элементы и принципы работы, включая физические и визуальные эффекты. Устройство предназначено для отработки практических навыков, поведения персонала при нештатных и аварийных ситуациях, обучения безопасным приемам работы. Как отметили на предприятии, это тренажер позволяет изучать сложное технологическое оборудование, непосредственно на котором обучаться невозможно или опасно.

Подготовке кадров для индустрии региона уделяется самое пристальное внимание. Эта работа ведется в рамках реализации долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, одним из приоритетов которой является модернизация существующих и создание новых промышленных предприятий. По данным мониторинга облпромторга, потребность региона в инженерных и рабочих кадрах до 2024 года составит более 19 тысяч человек. Наиболее востребованными направлениями станут производство машин и оборудования; химическая отрасль; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; металлургия; добыча и переработка полезных ископаемых; легкая промышленность.

Предприятия региона активно сотрудничают с образовательными организациями: активно внедряется целевая подготовка, развивается дуальная система образования, которая сочетает обучение с производственной практикой на заводах. Волгоградская область — участник всероссийской акции «Неделя без турникетов» и форума «Наставник».

Пост сделан с содействием блогера Human RS!