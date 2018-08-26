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Образование

В Волгоградской области создают учебные центры на промышленных предприятиях

  •  © volgograd.ru

Современный обучающий программно-технический комплекс создан на Волжском трубном заводе для подготовки специалистов, работающих на трубопрокатных станах. Тренажеры полностью воссоздают реальные условия работы в производственных цехах, позволяя детально изучить сложное технологическое оборудование.

  •  © volgograd.ru

Новый образовательный центр на Волжском трубном заводе предназначен для обучения и повышения квалификации по профессиям инженер-технолог, оператор, вальцовщик стана горячего проката труб. Тренажер полностью воссоздает реальные условия работы на оборудовании трубопрокатного стана цеха № 3 ВТЗ. Специализированное программное обеспечение воспроизводит устройства пультов управления, технологический процесс, элементы и принципы работы, включая физические и визуальные эффекты. Устройство предназначено для отработки практических навыков, поведения персонала при нештатных и аварийных ситуациях, обучения безопасным приемам работы. Как отметили на предприятии, это тренажер позволяет изучать сложное технологическое оборудование, непосредственно на котором обучаться невозможно или опасно.

  •  © volgograd.ru

Подготовке кадров для индустрии региона уделяется самое пристальное внимание. Эта работа ведется в рамках реализации долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, одним из приоритетов которой является модернизация существующих и создание новых промышленных предприятий. По данным мониторинга облпромторга, потребность региона в инженерных и рабочих кадрах до 2024 года составит более 19 тысяч человек. Наиболее востребованными направлениями станут производство машин и оборудования; химическая отрасль; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; металлургия; добыча и переработка полезных ископаемых; легкая промышленность.

  •  © volgograd.ru

Предприятия региона активно сотрудничают с образовательными организациями: активно внедряется целевая подготовка, развивается дуальная система образования, которая сочетает обучение с производственной практикой на заводах. Волгоградская область — участник всероссийской акции «Неделя без турникетов» и форума «Наставник».

  •  © volgograd.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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http://www.volgograd.ru/news/199204/

профобразование, Волгоградская область
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