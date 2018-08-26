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Россия восстановила «всевидящее Око» СССР. При участии Украины и Грузии

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gpUvYlJ3Ad4

В России восстановили систему контроля за космическим пространством, которая была утрачена в связи с крахом СССР. Это удалось сделать при участии бывших советских республик и стран дальнего зарубежья. Об этом и не только расскажем после сводки новостей.

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наука, промышленность,
  • Нет аватара termometrix
    26.08.1818:43:08

    Теперь Украина,Грузия и США откажутся от оказания услуг.

    #1064195
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.08.1820:26:20

    Больше всего понравился разбор инфраструктурных проектов, добавил бы сюда «крупнейшие проекты».

    Интересная мысль в Послесловии об этапах развития нашей экономики.

    Удачи!

    #1064211
  • Е.Юрий Е.Юрий
    26.08.1821:36:49

    Больше всего радует тот факт, что все проекты способствуют развитию экономики и всей страны в целом в виде цепной реакции, снежного кома. Жаль, что некоторые вещи не начались еще десять-пятнадцать лет назад. Выпуску жирный плюс!   

    #1064233
  • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
    26.08.1821:51:55

    Спасибо за ролики этого цикла! Всегда смотрю с интересом!      

    #1064237
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