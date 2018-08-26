Россия восстановила «всевидящее Око» СССР. При участии Украины и Грузии

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В России восстановили систему контроля за космическим пространством, которая была утрачена в связи с крахом СССР. Это удалось сделать при участии бывших советских республик и стран дальнего зарубежья. Об этом и не только расскажем после сводки новостей.