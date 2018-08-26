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Образование

Российские школьники установили мировой рекорд на олимпиаде роботов

  •  © 276709.selcdn.ru

Недавно в Тайване завершилась 23 Всемирная олимпиада FIRA RoboWorld Cup. Россия в этом году приняла участие в состязании впервые. Нашу страну представляли школьники из Челябинска: Михаил Макаров (12 лет) и его сестра Анфиса (10 лет).

Подопечные тренера Михаила Гранатова сконструировали человекоподобного робота, который сумел поднять и пронести штангу с CD-дисками вместо «блинов». Тяжеловес осилил 104 компакт-диска, побив тем самым мировой рекорд.

  •  © hi-tech.mail.ru

В рамках этих соревнований роботы выполняют различные упражнения, заимствованные из олимпиады для людей. По итогам многоборья робот российских школьников занял третье место, но победил в тяжелой атлетике и поставил мировой рекорд.

  •  © hi-tech.mail.ru

Видео:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0A6W0rTshN8

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https://hi-tech.mail.ru/news/robot-postavil-mirovoy-rekord/

образование, олимпиада
  • aleco aleco
    26.08.1823:47:43

    обалдеть

    малыши и уже в робототехнике!

    уважуха

    #1064261
    • Нет аватара termometrix
      27.08.1800:08:06

      Так и должно быть.Образование,творчество,созидание.

      #1064262
  • CryNet CryNet
    27.08.1804:04:34

    Победы на олимпиадах по химии, физике, математике, рекорды за рекордом… как-то это немножко расходится со словами Сёмы Костина Константина Сёмина о том, что в РФ полностью уничтожены образование и наука.

    #1064268
  • DV DV
    27.08.1804:47:32

    Умнички!!! Робототехника сейчас очень популярна. Мой старший сын тоже занимается. Очень многие дети сейчас этим увлечены. Будущее именно за роботами. В прошлом году наши школьники из г. Артем Приморского края взяли первое место по робототехнике на Всемирных соревнованиях, проходивших в Коста-Рике. Мальчик и девочка. Только старшеклассники. Постоянно проводятся районные, региональные и всероссийские соревнования в различных дисциплинах. Роботы летают, ныряют, плавают, ездят, борятся, играют в футбол. И все это делают дети своими руками.

    Отредактировано: DV~04:52 27.08.18
    #1064272
  • SergeySeverny SergeySeverny
    27.08.1804:57:50

    молодцы!

    #1064274
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