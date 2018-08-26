Российские школьники установили мировой рекорд на олимпиаде роботов

Недавно в Тайване завершилась 23 Всемирная олимпиада FIRA RoboWorld Cup. Россия в этом году приняла участие в состязании впервые. Нашу страну представляли школьники из Челябинска: Михаил Макаров (12 лет) и его сестра Анфиса (10 лет).

Подопечные тренера Михаила Гранатова сконструировали человекоподобного робота, который сумел поднять и пронести штангу с CD-дисками вместо «блинов». Тяжеловес осилил 104 компакт-диска, побив тем самым мировой рекорд.

В рамках этих соревнований роботы выполняют различные упражнения, заимствованные из олимпиады для людей. По итогам многоборья робот российских школьников занял третье место, но победил в тяжелой атлетике и поставил мировой рекорд.

Видео:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0A6W0rTshN8