Российские школьники установили мировой рекорд на олимпиаде роботов
Недавно в Тайване завершилась 23 Всемирная олимпиада FIRA RoboWorld Cup. Россия в этом году приняла участие в состязании впервые. Нашу страну представляли школьники из Челябинска: Михаил Макаров (12 лет) и его сестра Анфиса (10 лет).
Подопечные тренера Михаила Гранатова сконструировали человекоподобного робота, который сумел поднять и пронести штангу с CD-дисками вместо «блинов». Тяжеловес осилил 104 компакт-диска, побив тем самым мировой рекорд.
В рамках этих соревнований роботы выполняют различные упражнения, заимствованные из олимпиады для людей. По итогам многоборья робот российских школьников занял третье место, но победил в тяжелой атлетике и поставил мировой рекорд.
Видео:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0A6W0rTshN8
- termometrix
- 26.08.201821:45
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