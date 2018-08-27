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Фотофакты

Строительство станции метро «Косино» в Москве

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

В Москве завершается строительство первого участка новой Кожуховской линии метро, которая станет 14-й линией Московского метрополитена. Через несколько месяцев первых пассажиров примут станции метро «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Станция «Косино» будет иметь пересадку на станцию метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии и платформу «Косино» Казанского направления Московской железной дороги, образуя крупный транспортно-пересадочный узел.

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru

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Москва, метро, Кожуховская линия
  • Нет аватара Иван Кутузов
    27.08.1813:13:08

    Красиво. Но вот зеркала на колоннах — сомнительное решение. Аптечка на станции будет востребована    

    #1064375
    • A_SEVER A_SEVER
      27.08.1813:29:49

      зеркала на колоннах — сомнительное решение
      Зеркала на колоннах впервые появились на станции метро «Жулебино» в 2013 году:
      •  © Фото из открытых источников

      Никакого всплеска травматизма среди пассажиров этой станции не зафиксировано.

      #1064384
  • Нет аватара Serggio
    27.08.1813:24:30

    2 плитки на потолке размещено неправильно. Их надо повернуть на 90° влево относительно текущего положения. Интересно, переделают?

    #1064379
    • A_SEVER A_SEVER
      27.08.1813:38:54

      2 плитки на потолке размещено неправильно.

      Одна из них вообще из другого места.    

      Думаю это результат спешной подготовки к визиту Хуснуллина.

      Потом в спокойной обстановке исправят.

      #1064390
  • Нет аватара Dance
    27.08.1813:39:33

    Поставили бы искривлённые зеркала, как в комнате смеха, чтобы настроение поднимать?!

    #1064392
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