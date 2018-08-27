Строительство станции метро «Косино» в Москве
В Москве завершается строительство первого участка новой Кожуховской линии метро, которая станет 14-й линией Московского метрополитена. Через несколько месяцев первых пассажиров примут станции метро «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».
Станция «Косино» будет иметь пересадку на станцию метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии и платформу «Косино» Казанского направления Московской железной дороги, образуя крупный транспортно-пересадочный узел.
Фото с сайта stroi.mos.ru
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