В Москве открыли первый участок Троицкой линии метро

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Открыт участок Троицкой линии метрополитена — станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Церемония открытия прошла в формате видеоконференцсвязи из концертного зале «Зарядье», где началось торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.

«Город развивается, поэтому мы продолжаем реализовывать крупные проекты. Один из таких проектов — строительство Троицкой линии метро, 43 км, 17 станций. <…> Сегодня мы готовы открыть первую очередь этой линии, несколько станций: „Новаторская“, „Университет Дружбы Народов“, „Генерала Тюленева“ и „Тютчевская“. Вокруг них проживают где-то около 800 тыс. человек. И дальше этапами будем запускать всю линию»,

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