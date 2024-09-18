Еще 8 современных составов серии «Москва» начали ходить на Сокольнической линии метро

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Еще 8 современных поездов серии «Москва» начали ходить на Сокольнической линии столичного метро.

До 2018 года здесь ходили только составы из 7 вагонов, а теперь стали выходить восьмивагонные варианты. При этом в 2019 году кроме «номерных» вагонов здесь стали впервые курсировать современные поезда «Москва». Ими было полностью укомплектовано депо «Черкизово».

Сейчас «Москва» стала самой популярной серией составов на этой линии. Специалисты не останавливаются на этом и уже строят новое электродепо «Столбово».

С открытием станции «Потапово» поездки всех пассажиров Сокольнической линии стали комфортнее. Благодаря продлению линии интервалы на южном участке сократились в 1,5 раза.

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