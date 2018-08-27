Заложен гидрографический катер «Михаил Казанский»

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На подмосковном судостроительном предприятии «КАМПО» состоялась церемония закладки головного большого гидрографического катера-катамарана нового поколения проекта 23370 Г для ВМФ России. Приказом главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке «Дороге жизни» на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Гидрографические катера проекта 23370 г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота.

Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370 Г для ВМФ России строится на предприятии «КАМПО» в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370 Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием «КАМПО» для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370 Г является судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием «КАМПО». Водоизмещение катера составляет около 140 тонн.