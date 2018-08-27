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Судостроение и судоходство

Заложен гидрографический катер «Михаил Казанский»

  •  © Фото из открытых источников

На подмосковном судостроительном предприятии «КАМПО» состоялась церемония закладки головного большого гидрографического катера-катамарана нового поколения проекта 23370 Г для ВМФ России. Приказом главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке «Дороге жизни» на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Гидрографические катера проекта 23370 г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота.

Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370 Г для ВМФ России строится на предприятии «КАМПО» в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370 Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием «КАМПО» для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370 Г является судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием «КАМПО». Водоизмещение катера составляет около 140 тонн.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12192822@egNews

Московская область, Орехово-Зуево, КАМПО, гидрографический катер, 23370Г
  • Human RS Human RS
    27.08.1813:55:21

    Я вот одного не понимаю, зачем нужны ВМФ сразу три проекта гидрографических катеров?

    #1064400
    • A_SEVER A_SEVER
      27.08.1813:59:52

      зачем нужны ВМФ сразу три проекта гидрографических катеров?
      Для разнообразия    

      #1064403
      • Human RS Human RS
        27.08.1814:06:45

        Да я в курсе этого зоопарка, но вопрос все равно остался.

        #1064409
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