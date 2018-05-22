«Окская судоверфь» заложила третий сухогруз проекта RSD32M

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22 августа на Окской судоверфи состоялась закладка киля третьего из восьми сухогрузных судов (стр. номер 3203) проекта RSD32M, строящихся по заказу ПАО «ГТЛК».

Контракт на строительство судов был заключен 30 ноября 2017 года.

Серия:

Заводской № 3201 — заложен 22.05.2018

Заводской № 3202 — заложен 26.06.2018

Заводской № 3203 — заложен 22.08.2018

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 6220 / 3833 т.

Главные размерения: длина — 123.17 м, ширина — 16.75 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 3

Объём трюмов: 8804 м³

Контейнеровместимость: 240 (трюм — 180, палуба — 60), TEU

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек