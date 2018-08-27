Новый спортивный комплекс открылся в Московской области

27 августа в подмосковной Кашире состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном «Олимп».

Комплекс построен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» за счет областного бюджета. На строительство комплекса было выделено порядка 200 млн рублей.

В состав ФОКа вошел 25-метровый бассейн на шесть дорожек с чашей, который сможет принимать более 60 человек в смену. Помимо бассейна в двухэтажном комплексе будут располагаться пункты проката лыж, тренерские, раздевалки с душевыми, буфет и зона Wi-Fi. Общая площадь здания составляет более 2 300 м2.

В «Олимпе» будут действовать секции по плаванию и тяжелой атлетике. Помимо платных занятий предусмотрена услуга «Добрый час», позволяющая ежедневно бесплатно заниматься спортом социально незащищенным группам людей.