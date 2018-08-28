Первое судно на экспорт в АТР построил резидент Свободного порта Владивосток

Приморская верфь — компания «Композитное кораблестроение» — представила первый моторный катамаран для экспорта в Республику Корея. Верфь с 2000 года производит в Приморье катамараны различного класса с корпусами из композитных материалов и является резидентом Свободного порта Владивосток.

В январе этого года компания заключила два экспортных контракта на поставку катамаранов проекта Pacifico Adventure 99 в Великобританию и двух Pacifico Сruise — в Республику Корея.

Многокорпусный 12-метровый катер Pacifico Cruise 120 будет эксплуатироваться в Пусане. Это первое судно линейки, которое отправится в Южную Корею по заказу IGE Yachts — официального дистрибьютора судов Pacifico в в этой стране. Катер предназначен для дневных выходов в прибрежные акватории.

Яхта оснащена двумя подвесными моторами и развивает скорость до 15 узлов при полной загрузке. Для идеального дневного выхода, кроме просторного салона, вместительного кокпита и носовой части палубы, катамаран оборудован открытой площадкой на верхней палубе

В июне компания представляла ещё одну модель — катамаран Pacifico Adventure 99. Также «Композитное кораблестроение» представляло свою продукцию на первом Международном дальневосточном морском салоне, который состоялся во Владивостоке 26-28 июля.