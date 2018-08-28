Катер связи КСВ-2168 ушёл на испытания
26 августа катер связи КСВ-2168 проекта 1388НЗ покинул акваторию ОАО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) и начал переход к месту проведения ходовых испытаний.
Судно с заводским номером 403 было спущено на воду 27 октября 2017 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 993 т.
Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 11 м, осадка — 3 м
Максимальная скорость хода: 20 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 16 человек
Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.
Фото группы Типичный речник
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28.08.1822:04:02
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29.08.1810:39:26 Нет такого типа вспомогательных судов в официальной классификации.
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29.08.1812:01:15 В былые времена было ещё круче: