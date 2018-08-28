Катер связи КСВ-2168 ушёл на испытания





© Фото из открытых источников

26 августа катер связи КСВ-2168 проекта 1388НЗ покинул акваторию ОАО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) и начал переход к месту проведения ходовых испытаний.

Судно с заводским номером 403 было спущено на воду 27 октября 2017 года.





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 993 т.

Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 11 м, осадка — 3 м

Максимальная скорость хода: 20 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 16 человек

Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.

Фото группы Типичный речник