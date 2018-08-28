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Фотофакты

Катер связи КСВ-2168 ушёл на испытания

  •  © Фото из открытых источников

26 августа катер связи КСВ-2168 проекта 1388НЗ покинул акваторию ОАО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) и начал переход к месту проведения ходовых испытаний.

Судно с заводским номером 403 было спущено на воду 27 октября 2017 года.

  •  © Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 993 т.

Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 11 м, осадка — 3 м

Максимальная скорость хода: 20 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 16 человек

Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.

Фото группы Типичный речник

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Нижегородская область, Сокольская судоверфь, катер, 1388НЗ
  • Katamaran Katamaran
    28.08.1822:04:02

    Начались государственные испытания патрульного катера проекта 03160, стр. № 713

    •  © pellaship.ru

    #1064812
    • A_SEVER A_SEVER
      28.08.1822:07:11

      Начались государственные испытания патрульного катера
      Подпишут акт — напишем.    

      #1064816
      • Katamaran Katamaran
        28.08.1822:23:34

        в количестве рапторят я абсолютно запутался. Их для ССО делают, или там БК-16 выбрали?

        #1064824
        • A_SEVER A_SEVER
          28.08.1823:40:00

          в количестве рапторят я абсолютно запутался
          Как можно запутаться, когда известны заводские номера катеров?

          #1064858
      • Katamaran Katamaran
        28.08.1822:26:02

        Еще вот, уже в который раз спустили

         https://vk.com/roshydromet?w=wall-163435505_774 

        #1064825
    • Нет аватара alex_uns
      28.08.1822:18:35

      Флаг За нашу Советскую Родину!   

      #1064823
      • A_SEVER A_SEVER
        28.08.1822:28:02

        Демонстрация флагов прославленных соединений ВМФ СССР времён ВОВ это конечно хорошо, но лучше бы скоростные катера демонстрировали на параде свои скоростные качества.

        Уверен — это произвело бы гораздо более сильное впечатление на зрителей!    

        #1064828
        • moskovskiy-310 moskovskiy-310
          29.08.1805:58:30

          Одно другому разве мешает? По-моему история(в данном случае флаги) никак не мешает прогрессу. А вот не знание собственной истории зачастую приводит нацию к оболваниванию. Как пример земли к западу от Днепра. Да и в России подобных примеров можно найти. Та же доска Маннергейма в городе,которому он со своими хозяевами устроил жутчайшую в историю блокаду. Ну или скотский опрос на Дожде. Про ту же блокаду

          #1064893
          • A_SEVER A_SEVER
            29.08.1807:58:37

            Одно другому разве мешает?

            Если мимо тебя в строе пеленга проходит пара или тройка катеров на скорости свыше 80 км/ч, то рассмотреть их флаги будет крайне проблематично — невольно начнёшь любоваться красотой их стремительного полёта.

            Для примера торпедные катера на параде в Ленинграде:

            •  © Фото из открытых источников

            У меня батя видел их в 50-х — до сих пор иногда вспоминает.    

            #1064899
  • Maksim Starostin
    29.08.1810:28:11

    Судя по внешнему виду, никакой это не катер связи, а типичная яхта для отдыха командного состава    

    #1064929
    • A_SEVER A_SEVER
      29.08.1810:39:26

      типичная яхта
      Нет такого типа вспомогательных судов в официальной классификации.    
      для отдыха командного состава

      Или для участия верховного главнокомандующего и министра обороны в Главном военно-морском параде?

      #1064932
    • Нет аватара malikszh
      29.08.1811:00:45

      это и так есть, связ во время отдыха военных чиновников.

      #1064937
      • A_SEVER A_SEVER
        29.08.1811:18:44

        связ во время отдыха
        Завидуете?    

        #1064938
  • Gray Wolf Gray Wolf
    29.08.1811:49:30

    Фига себе катер! Да за такой катер связи в былые времена могли в Сибирь сослать пожизненно за растрату…    

    А в Китае и по сей день головы стреляют за такие дела…

    #1064942
    • A_SEVER A_SEVER
      29.08.1812:01:15

      за такой катер связи в былые времена
      В былые времена было ещё круче:
      •  © Фото из открытых источников

      #1064943
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