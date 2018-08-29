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Транспорт и логистика

Новый трамвай УВЗ приступил к испытаниям

  • Новый трамвай УВЗ приступил к испытаниям
  • Новый трамвай УВЗ приступил к испытаниям
  •  © rostec.ru

В Екатеринбурге начались технические испытания трамвая модели 71-412, произведенного на предприятии «Уралтрансмаш», входящего в группу УВЗГоскорпорации Ростех. Ранее вагон был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром» и на праздновании Дня города в Нижнем Тагиле.

В течение трех месяцев трамвай пройдет 3000 километров. По завершении испытаний будет подписан акт межведомственной комиссии и получены сертификаты соответствия, после чего трамвай сможет выходить на линию для перевозки пассажиров.

«Трамвай „Уралтрансмаша“ соответствует всем требованиям транспортной безопасности и перевозки маломобильных пассажиров, которые предъявляются к транспортным средствам. Для водителей разработана современная панель управления с сенсорным экраном. Впервые предусмотрено ручное управление — сейчас в трамваях используется ножной контроллер. Представители „Уралтрансмаша“ проведут обучение наших водителей. В целом в управлении вагон имеет много общего с моделью 71-405, которая эксплуатируется в Екатеринбурге, и, думаю, больших проблем с переобучением не возникнет», — отметил главный инженер екатеринбургского Трамвайно-троллейбусного управления Виктор Табаков.

«Трамвай, конечно, понравился. Это уже следующий шаг по сравнению с теми вагонами, которые эксплуатируются сегодня в Екатеринбурге. Город планирует обновлять трамвайный парк. В этом году мы закупим пять вагонов „Уралтрансмаша“ модели 71-407. К концу года производитель получит документацию на модель 71-412, и мы будем рассматривать ее», — заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. По его словам, в ближайшие годы планируется приобрести 150-170 трамваев для города.

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http://rostec.ru/news/novyy-tramvay-uvz-pristupil-k-ispytaniyam-/

транспорт и логистика
  • Нет аватара Инженер2015
    29.08.1810:09:55

    чьи тяговые движки и кондиционеры применяются там?

    #1064927
  • Twiks Twiks
    29.08.1812:48:41

    Вот это ступеньки, все удобства для пенсионеров и матушек с колясками    

    #1064947
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    29.08.1814:33:27

    Впервые предусмотрено ручное управление — сейчас в трамваях используется ножной контроллер

    Впервые — только для Екатеринбурга (и то, не впервые, ибо МТВ-82 у них ездили).

    #1064963
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