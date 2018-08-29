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Энергетика и ТЭК

На Казанской ТЭЦ-1 запустили новый энергоблок

  •  © tatarstan.ru

Торжественный ввод в эксплуатацию новой парогенераторной установки ПГУ-230 МВт состоялся 29 августа на Казанской ТЭЦ-1.

Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен на 4 месяца раньше установленного распоряжением Правительства Российской Федерации срока.

Общая стоимость проекта составляет 15,6 млрд рублей, из них 11,1 млрд — кредитные средства Газпромбанка. Генеральный подрядчик строительства нового энергообъекта — Управляющая компания «Уралэнергострой» (Екатеринбург).

Проект строительства энергоблока ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 является частью инвестиционной программы АО «Татэнерго» — «Достояние республики». Объект включен в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.

В составе новых энергоблоков турбины УТЗ работают с газовыми турбинами типа PG 6111 FA фирмы General Electric и котлами-утилизаторами ЭМАльянс. Генераторы для машин УТЗ изготовлены НПО ЭЛСИБ.

Оборудование новых парогазовых установок с момента ввода в эксплуатацию в полном составе подключено к системе прогностики ПРАНА, созданной компанией РОТЕК, и благодаря этому надёжно защищено от аварий. Система выявляет тревожные тенденции и отклонения в работе оборудования за 2-3 месяца до того, как они проявят себя и приведут к инциденту.

  •  © tatarstan.ru

 http://www.utz.ru/cgi-bin/news/view.cgi?news=568 

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http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1271148.htm

Татарстан, Казанская ТЭЦ-1
  • Великоросс Великоросс
    29.08.1815:37:56

    •  © tatarstan.ru

    #1064982
  • Human RS Human RS
    29.08.1816:59:46

    Ура. Вот и еще один объект из плана на этот год сдали.

    Традиционный выпуск обзора новостей по объектам энергогенерации. Жирным шрифтом показаны изменения и дополнения по сравнению с предыдущим выпуском обзора (предыдущий выпуск: sdelanounas.ru/blogs/104818/?pid=1016149#comments ).

    Подытожим текущие успехи. Примечание: в обзор не включены станции для нефтегазовых месторождений и МГЭС; также не включена и модернизация ГЭС, АЭС, ТЭЦ, ТЭС и ГРЭС, повышающая их мощность.

    План на 2018 год:

    — Вывод на полную мощность нового энергоблока № 4 Ростовской АЭС (Ростовская область). Мощность 1050 МВт. Функционирует.

    — Физический пуск и также вывод на полную мощность энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (Ленинградская область). Функционирует.

    — Возможно успеют и начать физический пуск энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (Воронежская область). Но даже если не успеют, то видимо физический пуск и вывод на полную мощность уже к весне 2019-го. Мощность 1200 МВт.

    — Запуск первого энергоблока новой угольной Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область). Мощность 120 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г. Подключена к энергосистеме острова, заканчивается монтаж и пусконаладка оборудования.

    — Запуск новой газовой Затонской ТЭЦ (Республика Башкирия). Мощность 440 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Грозненской ТЭС (Республика Чечня). Два блока, мощность 360 МВт. Заказаны газовые турбины. Запуск энергоблоков по плану 2018 и 2019 гг.

    — Запуск новой газовой Таврической (Симферопольской) ТЭС (Республика Крым). Мощность 470 МВт. Запуск по плану ожидается в сентябре-октябре 2018 г.

    — Запуск новой газовой Сакской ТЭЦ (Республика Крым). Мощность 120 МВт. Поэтапный запуск двух очередей намечен на лето и осень 2018 г.

    — Запуск новой газовой Балаклавской (Севастопольской) ТЭС (город федерального значения Севастополь). Мощность 470 МВт. Запуск по плану ожидается в сентябре-октябре 2018 г.

    — Запуск новой газовой Прегольской ТЭС (Калининградская область). Мощность 440 МВт. Запуск перенесен на весну 2019 г.

    — Запуск новой газовой Маяковской ТЭС (Калининградская область). Мощность 156 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Талаховской ТЭС (Калининградская область). Мощность 156 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Воронежской ТЭЦ-1 (Воронежская область). Мощность 223 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г.

    — Запуск новой газовой Восточной ТЭЦ (Приморский край). Мощность 139,5 МВт. Запуск намечен на 3 квартал 2018 г. Идет монтаж и пусконаладка оборудования.

    — Запуск новой Зарамагской ГЭС-1 (Республика Северная Осетия-Алания). Мощность 173 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г.

    Запуск нового энергоблока газовой Казанской ТЭЦ-1 (Республика Татарстан). Мощность 230 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой ТЭЦ Уральского горно-металлургического комбината (Свердловская область). Мощность 26,44 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой ТЭС в Елабуге (Республика Татарстан). Мощность 20 МВт. Функционирует.

    — Запуск дух оставшихся гидроагрегатов новой Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская область). Мощность 570 МВт. Запуск последнего 4-го гидроагрегата перенесен (точные сроки пока неизвестны).

    — Запуск новой ВЭС в Ульяновской области. Мощность 35 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой СЭС «Нива» в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    Запуск новой СЭС «Володаровка» в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    Запуск новой СЭС в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    — Запуск 2 новых СЭС в Саратовской области. Мощность 30 МВт

    — Запуск 5 новых СЭС в Оренбургской области. Мощность 90 МВт

    — Запуск новой СЭС в Волгоградской области. Мощность 10 МВт. Функционирует

    Ведется строительство новой СЭС в Онгудайском районе Республики Алтай. Мощность 10 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    Ведется строительство новой СЭС в Енотаевском районе Астраханской области. Мощность 15 МВт. Запуск состоится предположительно в 2018 г.

    Ведется строительство новой «Самарской» СЭС в Самарской области. Мощность 75 МВт. Запуск первой очереди (25 МВт) намечен на 2018 г., всей станции на 2019 г.

    Ведется строительство третьей очереди «Майминской» СЭС в Республике Алтай. Мощность 5 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    Начато строительство новой «Хоринской» СЭС в Республике Бурятия. Мощность 15 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    Начато строительство второй очереди СЭС «Нива» в Астраханской области. Мощность 60 МВт.

    Подписано соглашение и уже выделены земли по строительство нескольких СЭС общей мощностью 75 МВт в Республике Калмыкия.

    Если у кого из камрадов есть чем дополнить обзор, то буду благодарен.

    Отредактировано: Human RS~17:44 29.08.18
    #1065003
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