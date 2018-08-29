На Казанской ТЭЦ-1 запустили новый энергоблок

Торжественный ввод в эксплуатацию новой парогенераторной установки ПГУ-230 МВт состоялся 29 августа на Казанской ТЭЦ-1.

Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен на 4 месяца раньше установленного распоряжением Правительства Российской Федерации срока.

Общая стоимость проекта составляет 15,6 млрд рублей, из них 11,1 млрд — кредитные средства Газпромбанка. Генеральный подрядчик строительства нового энергообъекта — Управляющая компания «Уралэнергострой» (Екатеринбург).

Проект строительства энергоблока ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 является частью инвестиционной программы АО «Татэнерго» — «Достояние республики». Объект включен в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.

В составе новых энергоблоков турбины УТЗ работают с газовыми турбинами типа PG 6111 FA фирмы General Electric и котлами-утилизаторами ЭМАльянс. Генераторы для машин УТЗ изготовлены НПО ЭЛСИБ.

Оборудование новых парогазовых установок с момента ввода в эксплуатацию в полном составе подключено к системе прогностики ПРАНА, созданной компанией РОТЕК, и благодаря этому надёжно защищено от аварий. Система выявляет тревожные тенденции и отклонения в работе оборудования за 2-3 месяца до того, как они проявят себя и приведут к инциденту.

http://www.utz.ru/cgi-bin/news/view.cgi?news=568