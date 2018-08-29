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Дорожное строительство

В Новой Москве открыли трассу между Калужским и Киевским шоссе

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Сегодня в Новой Москве открыли четырёхполосную автотрассу между Калужским и Киевским шоссе. Строительство было начато в ноябре 2015 года. Всего построено 27 километров дорог, включая девять путепроводов (6,8 км), два тоннеля (900 м) и улично-дорожную сеть (19,5 км). Длина дорог основного хода в обе стороны составила 13 км. Первый участок будущей автотрассы Солнцево — Бутово — Видное идёт параллельно МКАД и будет способствовать её разгрузке.

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru
  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru
  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru
  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru

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Москва, автодорога
  • Human RS Human RS
    29.08.1817:04:51

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1065005
  • Alex T Alex T
    29.08.1818:39:02

    Собяша перед выборами активно пиарится) Вангую, после выборов трассу сделают платной, путинским Роттенбергам же кушать хочется)

    Отредактировано: A_SEVER~18:51 29.08.18
    #1065042
    • A_SEVER A_SEVER
      29.08.1819:08:53

      Собяша перед выборами активно пиарится
      Мужайтесь — в ближайшие дни откроют ещё несколько важных объектов инфраструктуры!    
      Вангую, после выборов трассу сделают платной
      Вы сознательно лжёте — это бесплатная автотрасса, совмещённая с линией метро.

      #1065053
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