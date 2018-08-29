В Новой Москве открыли трассу между Калужским и Киевским шоссе
Сегодня в Новой Москве открыли четырёхполосную автотрассу между Калужским и Киевским шоссе. Строительство было начато в ноябре 2015 года. Всего построено 27 километров дорог, включая девять путепроводов (6,8 км), два тоннеля (900 м) и улично-дорожную сеть (19,5 км). Длина дорог основного хода в обе стороны составила 13 км. Первый участок будущей автотрассы Солнцево — Бутово — Видное идёт параллельно МКАД и будет способствовать её разгрузке.
Фото с сайта stroi.mos.ru
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29.08.1819:08:53 Мужайтесь — в ближайшие дни откроют ещё несколько важных объектов инфраструктуры!