Начато строительство комплекса переработки нефтяных остатков ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

29 августа 2018 г.

Сегодня в Кстово (Нижегородская обл.) состоялось торжественное открытие памятного знака начала строительства Комплекса переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования (далее — Комплекс). Объект расположен на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Помимо установки замедленного коксования Комплекс включает в себя установки гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты. Мощность Комплекса по сырью составляет 2,1 млн т в год. Строительство Комплекса позволит существенно сократить производства мазута на Нижегородском НПЗ, увеличит глубину переработки нефти до 95,5% и обеспечит значительную синергию с уже действующими установками каталитического крекинга. Выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ вырастет до 76% с текущих 64%.

ЛУКОЙЛ оценивает инвестиции в проект комплекса по переработке нефтяных остатков на НПЗ в Кстово (Нижегородская область) в 90 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции директор предприятия Алексей Коваленко.

Ранее в августе стало известно, что итальянская Tecnimont выиграла тендеры на строительство «под ключ» пяти установок на Кстовском НПЗ ЛУКОЙЛа. Стоимость контрактов превышает $500 млн. Дочерняя компания Tecnomont — Kinetics Technology построит установки по гидроочистке дизельного топлива, производства водорода, получению серы, адсорбции при переменном давлении и газофракционирования, которые будут работать в составе комплекса.

По словам А. Коваленко, в настоящее время НПЗ подготовил площадки под строительство комплекса переработки нефтяных остатков, намерен в ближайшее время передать их голландским и итальянским подрядчикам.

Решение о строительстве комплекса ЛУКОЙЛ принял в рамках новой стратегии развития бизнеса. Мощность комплекса составит 2,1 млн тонн. Завершить работы по проекту предполагается в первой половине 2021 года. С запуском комплекса компания сможет нарастить глубину переработки нефти на Кстовском НПЗ до более чем до 90%.

Впервые речь о перспективах углубления переработки нефти на Кстовском НПЗ зашла в 2011 году. Тогда предполагалось решить эту задачу путем строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых остатков.

Однако в 2016 году, после разработки предпроектной документации и из-за экономических изменений, компания решила отложить этот проект и повысить глубину переработки нефти на заводе путем строительства комплекса глубокой переработки нефти с технологией замедленного коксования. В 2017 году было объявлено о финальном решении компании. «Этот проект более эффективный с точки зрения конъюнктуры рынка и экономической политики, особенно с учетом экспортных пошлин на мазут и акцизов на топливо внутри государства», — говорил ранее А. Коваленко.

Аналогичный проект в 2015 году был реализован на Пермском НПЗ ЛУКОЙЛа и позволил перейти на безмазутную схему производства и достичь глубины переработки 97%.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (ранее Новогорьковский НПЗ) имеет мощность по первичной переработке нефти в 17 млн тонн в год. Предприятие, вошедшее в состав ЛУКОЙЛа в 2002 году, расположено в городе Кстово, в 18 километрах от Нижнего Новгорода. Сырьем для производства продукции служит смесь западносибирской, пермской и татарской нефти. На предприятии выпускается более 70 наименований продукции.

http://rupec.ru/news/38718/