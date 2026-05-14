13 мая 2026 года на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа дан официальный старт строительству установки по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) — высокооктанового компонента автомобильных бензинов. Строящаяся установка будет производить свыше 200 тыс. т МТБЭ в год. Его применение значительно повышает детонационную стойкость моторных топлив, улучшает мощностные, экономические и экологические показатели двигателей, снижает содержание в выхлопе продуктов неполного сгорания.

В честь своего юбилея «ЛУКОЙЛ» запустил по всей России акцию по посадке 35 000 деревьев.

Также сегодня на территории завода состоялось открытие новых объектов — Центра аддитивных технологий (ЦАТ) и Центра пилотных испытаний (ЦПИ). Благодаря оснащенности современными системами ЦАТ обеспечит полный цикл производства запчастей — от 3D-моделирования до финишной обработки изделий. ЦПИ станет площадкой опытно-экспериментальных пробегов для испытания катализаторов и образцов различных нефтепродуктов на пилотных установках: гидроочистки и гидрокрекинга, замедленного коксования, полимеризации, каталитического крекинга, риформинга и изомеризации бензиновых фракций, а также в лаборатории аналитических исследований сырья и нефтепродуктов.

После церемонии открытия объектов в честь 35-летнего юбилея ЛУКОЙЛа состоялась награждение государственными, ведомственными и корпоративными наградами 21-го работника предприятий компании в Нижегородской области: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛИНК», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ», ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».