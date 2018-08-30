В Череповце началось строительство моста через реку Шексну

Строительство нового мостового перехода через реку Шексну в створе улицы Архангельской позволит создать дублирующий маршрут, сейчас движение осуществляется через существующий мост 1979 года постройки, требующий капитального ремонта и работающий на пределе пропускной способности. Новый мост перераспределит транспортные потоки машин с выносом их за пределы центральных улиц Череповца, даст возможность реализовать крупные транспортные проекты на Волго-Балтийском водном пути, на Северной железной дороге в районе станции Череповец II.

Новый мост планируют сделать шестиполосным. Его протяженность составит 1131,9 м, а вместе с подходами — 1961 м.

«Генеральный подрядчик — компания ВАД - приступил к началу работы по выносу сетей, закладывает футляры под ливневку. В рамках этого контракта здесь будут выполнены 53 пересечения улицы Архангельской. На выполнение первого этапа работ необходимо 554 млн рублей. В этом году будет освоено около 100 млн. С 16 июля по 16 сентября перекрыт участок от улицы Суворова до улицы Командарма Белова и в обратном направлении — от Командарма Белова до Проспекта Победы. Данные работы — это очень важный этап в строительстве будущего мостового сооружения. С 16 сентября этот участок будет открыт, на 2 месяца закроется участок от Проспекта Победы до улицы Суворова. Фактически в 2018 году все эти работы будут выполнены. В следующем году планируется переконструировать четырехполосную дорогу в шестиполосную».

В 2018 году на данные работы было изначально запланировано 5 млн рублей - планировалось сделать переустройство сетей. Но благодаря федеральному трансферту в размере 100 млн рублей, который поступил в этом году, объем работ наращивается. Поэтому все переустройство сетей будет выполнено уже в 2018 году. В 2019 году подрядчик приступит к выполнению асфальтовых работ. В данный момент идет процедура согласования дальнейшего федерального финансирования данного объекта.