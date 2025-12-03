Открыто движение по новому мосту через реку Сигайму в Усть-Кубинском округе.

Мост заменил понтонную переправу на автодороге Устье — Лесозавод. Ранее понтон регулярно затапливало, и по нему было тяжело передвигаться водителям.

«Вопрос о ремонте переправы прозвучал на нашей встрече с усть-кубинцами в ноябре 2023 года. Вместо этого приняли решение построить полноценный мост, чтобы обеспечить доступность и мобильность для местных жителей. Выделили на эти цели более 200 миллионов рублей из областного бюджета, к строительству приступили весной 2024 года. Накануне специалисты завершили последние работы. Теперь сооружение полностью соответствует всем требованиям и нормам безопасности», — рассказали в правительстве Вологодской области .

Протяженность нового моста составляет 78 метров, а грузоподъемность — 80 тонн.

Бригада подрядчика смонтировала пролётные строения, забетонировала переходную плиту, выполнила устройство деревянного мостового полотна, перильного ограждения, системы водоотведения, дорожной одежды на подходах к мосту, опор и сопряжений моста с насыпью.

В текущем году в Вологодской области также шёл ремонт 10 мостов. 9 из них сданы в эксплуатацию — это мосты через реки Ледбал, Тумба, Мегру, Возюг, Андангу, Семжу, Шарженьгу, Юзу и Уфтюгу. Работы на мосту через реку Вытегру продолжатся в следующем году.