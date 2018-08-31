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В Оренбургской области завершился важный этап модернизации Орского нефтеперерабатывающего завода. Это знаковое событие для всего региона. Новая установка для получения бензина — одна из немногих в России, где внедрены современные технологии. Теперь здесь все виды топлива будут соответствовать стандарту Евро-5.