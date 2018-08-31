Швабе показал на «Армии-2018» новейшую медтехнику

Предприятие «Орион» холдинга «Швабе» показало детские и взрослые термометры с Bluetooth-модулем и стерильный одноразовый шприц с функцией саморазрушения.

«Все медицинские разработки созданы в рамках диверсификации основной деятельности и развития гражданской продукции НПО „Орион“. Их производство способствует решению национальных задач здравоохранения в таких направлениях, как телемедицина, борьба с онкологическими заболеваниями, программа по борьбе с ВИЧ и СПИД. Область применения изделий очень широка и может выходить за рамки гражданского сектора. К примеру, их можно использовать в комплектации индивидуальных армейских аптечек», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Погрешность термометров составляет не более 0,2 градуса Цельсия. Полученную информацию устройства передают по Bluetooth-каналу на смартфон в приложение Telemedics, доступное для скачивания на Android и iOS.

Инфракрасные термометры предназначены для использования в медучреждениях и дома. Детские модели представлены в двух вариантах — одна фиксируется на груди, другая надевается на плечо. Обе модели имеют функциональные особенности, учитывающие возраст пациента. Это, в частности, непрерывный онлайн-мониторинг температуры тела и возможность выставить допустимый температурный порог, в случае преодоления которого родители получат извещение на смартфон. Преимуществом являются и малые размеры устройства, не мешающие ребенку во время сна.

Основополагающим фактором для создания высокотехнологичных градусников послужило подписание Россией Минаматской конвенции по ртути, предусматривающей сокращение производства ртутьсодержащих приборов. Продажи инфракрасных термометров производства НПО «Орион» в России стартуют в III квартале текущего года.

Также предприятие готовится к началу производства стерильных шприцев третьего поколения с функцией саморазрушения. Их применение защитит медперсонал от риска случайного укола и заражения после использования, снизит вероятность распространения ВИЧ, СПИД, гепатита В и С. Учитывая конкурентные преимущества НПО «Орион», стоимость новых шприцев будет сопоставима со стоимостью обычных трехкомпонентных.