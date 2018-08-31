Строительство станций метро «Некрасовка» и «Лухмановская» в Москве
В Москве завершается строительство первого участка новой Кожуховской линии метро, которая станет 14-й линией Московского метрополитена. Через несколько месяцев первых пассажиров примут станции метро «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».
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Фото с сайта mos.ru
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31.08.1815:55:25
31.08.1816:42:22
31.08.1816:46:53 А можно открыть ещё для кого-то?
31.08.1816:48:30
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31.08.1817:02:03
31.08.1817:06:08 Станция либо открыта (и ей могут пользоваться пассажиры), либо не открыта (и тогда пользоваться ей нельзя).
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31.08.1817:21:38 Можно забыть, пуск 2-й очереди перенесли на 2020 год. Увы, не раньше 2021 года.
31.08.1817:35:36
31.08.1817:54:27