Строительство станций метро «Некрасовка» и «Лухмановская» в Москве

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В Москве завершается строительство первого участка новой Кожуховской линии метро, которая станет 14-й линией Московского метрополитена. Через несколько месяцев первых пассажиров примут станции метро «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».





© Фото с сайта mos.ru

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!

Фото с сайта mos.ru