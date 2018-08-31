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Фотофакты

Строительство станций метро «Некрасовка» и «Лухмановская» в Москве

  •  © Фото из открытых источников

В Москве завершается строительство первого участка новой Кожуховской линии метро, которая станет 14-й линией Московского метрополитена. Через несколько месяцев первых пассажиров примут станции метро «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

  •  © Фото с сайта mos.ru

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Фото с сайта mos.ru

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Москва, метро, Кожуховская линия
  • A_SEVER A_SEVER
    31.08.1815:55:25

    Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», Сергей Собянин произвел технический пуск участка Кожуховской линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино». Первый участок розовой линии столичного метрополитена с четырьмя станциями планируют запустить для пассажиров уже через несколько месяцев.
    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: A_SEVER~17:16 31.08.18
    #1065585
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      31.08.1816:42:22

      Главное чтобы выдержали сроки и открыли в этом году для людей еще 6 станций. Тогда и получится метропрорыв

      #1065594
      • A_SEVER A_SEVER
        31.08.1816:46:53

        открыли в этом году для людей
        А можно открыть ещё для кого-то?    
        Тогда и получится метропрорыв

        Он уже получился — 19 новых станций метро, 2 электродепо и 1 метромост это рекорд!

        #1065597
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          31.08.1816:48:30

          Как это для кого?) Для прессы, как открыли на данный момент этот кусок) Вроде бы открыли, но использовать нельзя. И пока не 19, а только 15, к сожалению. А по итогам года, надеюсь, будет 21 станция

          #1065598
          • A_SEVER A_SEVER
            31.08.1817:00:09

            Для прессы, как открыли на данный момент этот кусок

            Новые станции Некрасовской линии пока никто не открывал.

            Просто раньше это называлось «посещение строящегося объекта руководством города», а теперь придумали новое название «технический пуск».    

            И пока не 19, а только 15, к сожалению.
            Я назвал цифру с учётом Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.

            #1065603
            • Михаил Иванов Михаил Иванов
              31.08.1817:02:03

              Я назвал цифру с учётом Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.

              Тогда ожидаем к концу года 28 открытых для людей станций.

              #1065604
              • A_SEVER A_SEVER
                31.08.1817:06:08

                открытых для людей
                Станция либо открыта (и ей могут пользоваться пассажиры), либо не открыта (и тогда пользоваться ей нельзя).

                Экскурсии, пресс-туры и прочие мероприятия открытием объекта не считаются.

                #1065606
                • Михаил Иванов Михаил Иванов
                  31.08.1817:07:35

                  Ок, 28 открытых станций. Ожидаем данный кусок Кожуховской линии, Беломорскую, Савёловскую, а в Питере — Проспект славы, Дунайская и Шушары

                  #1065607
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    31.08.1817:08:14

    Темпы отличные!

    Но это наверное не каждый год так будет? А в следующем году ты как ожидаешь, Андрей?

    #1065608
    • A_SEVER A_SEVER
      31.08.1817:15:18

      А в следующем году ты как ожидаешь, Андрей?

      Если в Питере успеют открыть до конца года 3 станции, а в Москве 4 станции Кожуховской (Некрасовской) линии, Беломорскую и Савёловскую БКЛ, то в следующем году будет только 4 станции в Москве на Сокольнической линии.

      Это мой 50-тысячный комментарий на сайте! Юбилей!    

      Отредактировано: A_SEVER~17:19 31.08.18
      #1065611
      • Михаил Иванов Михаил Иванов
        31.08.1817:18:09

        В следующем году точно ожидается ещё 4 станции на Кожуховской линии + к концу года ожидается запуск целых двух веток МЦД. А в Питере ожидается Горный институт

        Отредактировано: Михаил Иванов~17:19 31.08.18
        #1065612
        • A_SEVER A_SEVER
          31.08.1817:21:38

          В следующем году точно ожидается ещё 4 станции на Кожуховской линии
          Можно забыть, пуск 2-й очереди перенесли на 2020 год.
          в Питере ожидается Горный институт
          Увы, не раньше 2021 года.    

          #1065614
          • Михаил Иванов Михаил Иванов
            31.08.1817:35:36

            Откуда такая информация и по первому и по второму факту? Горный стоит дата открытия 30 ноября 2019 года. В сегодняшней новости по Кожуховской ветке говорится об открытии второго участка в 2019 году. Да и МЦД пока никто не переносил

            #1065619
      • Kolyda Kolyda
        31.08.1817:54:27

        A_SEVER

        Это мой 50-тысячный комментарий на сайте! Юбилей!

        Поздравляю! И огромное вам спасибо за проделанную работу. Ваши сообщения всегда конкретны и освещают самые прорывные производства нашей страны.

        Ваш постоянный поклонник Леонид Колядинский.

        Жалко что канала подобного этому сайту нет на телевидении.

        #1065625
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