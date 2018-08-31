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Авиация

самолет МС-21-300 впервые выполнил посадку в темное время суток.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0FTCsqqn8-E

Москва, 31 августа. — Опытный самолет МС-21-300, проходящий летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М.Громова, впервые выполнил посадку в темное время суток. В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования. Для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах. Полетное задание выполнено полностью, все системы работали нормально.

В настоящее время в летных испытаниях принимают участие два опытных самолета МС-21-300. Еще одна машина проходит статические испытания в ЦАГИ.

На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) строятся три опытных самолета МС-21-300, два из которых присоединятся к программе летных испытаний, а еще один поступит на ресурсные испытания в ЦАГИ.

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http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!samolet_ms21300_vpervye_vypolnil_posadku_v_temnoe_vremya_sutok

МС-21, ЛИИ им. М.М.Громова
  • dinis karabliov dinis karabliov
    31.08.1817:11:39

    Я так уже в ожидании начала работ над МС-21-400.А то и одновременно над МС-21-400 и МС-21-200.Конечно еще начало полетов МС-21-300 с двигателями ПД-14 то же очень ждут многие.

    #1065609
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