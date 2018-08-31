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Транспорт и логистика

В Краснодарском крае школы получили 107 новых автобусов

  •  © ki-news.ru

На церемонии торжественной передачи транспорта, которая состоялась 31 августа присутствовали 77 директоров школ, 107 водителей школьных автобусов, 26 руководителей муниципальных органов управления образованием.

Новый транспорт отправится в школы 26 городов и поселений края, 12 из них останутся в Краснодаре.

На приобретение автобуслов было выделено 223 млн рублей.

Автотбусы оснащенывсеми необходимыми современными средствами безопасности, включая тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС.

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http://ki-news.ru/2018/08/31/v-krasnodarskom-krae-shkoly-poluchili-107-novykh-avtobusov/

Краснодарский край, школьные автобусы
  • Олег Лешуков Олег Лешуков
    31.08.1822:04:05

    ПАЗики на фоне «футуризьма»…ПАЗики вечны!Как кареты на фоне Вены.

    #1065682
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