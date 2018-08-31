В Краснодарском крае школы получили 107 новых автобусов
На церемонии торжественной передачи транспорта, которая состоялась 31 августа присутствовали 77 директоров школ, 107 водителей школьных автобусов, 26 руководителей муниципальных органов управления образованием.
Новый транспорт отправится в школы 26 городов и поселений края, 12 из них останутся в Краснодаре.
На приобретение автобуслов было выделено 223 млн рублей.
Автотбусы оснащенывсеми необходимыми современными средствами безопасности, включая тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС.
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31.08.1822:04:05