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Детские сады и школы

Самую большую школу во Владимирской области открыли в День знаний

  •  © tass.ru

Средняя общеобразовательная школа № 49 имени Михаила Сперанского во Владимире, ставшая самой большой школой региона, приняла первых учеников в День знаний.

Школа самая современная, большая, объемная территория, для детей младших классов есть продленка, можно отдыхать, очень много игровых классов. Школа позволяет заниматься танцами, пением.

Школа, рассчитанная на 1200 мест, имеет четыре соединенных между собой корпуса — начальной школы, среднего и старшего звена, спортивный блок с четырьмя спортзалами и корпус с актовым залом и столовой. Кроме того, его хореографический класс, кабинеты ИЗО и музыки, а также медицинский блок с услугами, в том числе, зубного врача.

Новая школа построена в городе впервые за 20 лет. Особенно важным стало появление учебного заведения в развивающемся микрорайоне 8-ЮЗ, рассчитанном на 56 тыс. человек. Прежде детям этого микрорайона приходилось учиться в переполненных школах или ездить на учебу в другие районы. Общая стоимость строительства составила около 650 млн рублей из бюджетов разных уровней.

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Владимирская область, новая школа
  • Маликов Тимур Маликов Тимур
    01.09.1818:53:24

    Очень рад за Владимир. Обычно такого масштаба школы Москве, Питере и Татарстане открывают. А тут Владимир! Желаю что бы детишки хорошо учились и быть может благодаря вот таким школам в будущем у нас в стране вырастут новые Туполева королевы Курчатовым.

    #1065913
  • Нет аватара Solncevorot
    01.09.1819:03:02

    Лениво копипастить, но чтобы вы знали

    В День знаний в Калуге в микрорайоне Веснушки на Правобережье открылась новая школа на тысячу мест.

    •  © kaluga24.tv

     http://kaluga24.tv/odnoj-...oj-v-kaluge-stalo-bolshe/ 

    Отредактировано: Solncevorot~19:03 01.09.18
    #1065917
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