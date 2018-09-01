В Казани открылись три новых школы на 3248 мест

Сразу три новые школы открылись в Казани 1 сентября.

Политехнический лицей № 182 открылся в «Салават купере». Ученики и гости праздника отметили современность дизаина и техническую оснащенность школы. Отмечается, что деньги были выделены из федерального бюджета.

В Советском районе Казани открылась гимназия № 183. В День знаний впервые порог нового учебного заведения переступили более 800 школьников.

Новая школа № 184 имени академика М.И.Махмутова также в Советском районее города приняла первых 446 учеников.

183 гимназия



школа № 183

© kzn.ru

ЖК «Светлая долина» — 184-ая гимназия



школа № 184

© kzn.ru

Первые две школы побольше — рассчитаны на 1224 человека, а третья на 800.

Помимо учебных классов, для детей в 182 школе есть интерактивная бибилиотека, спортивный зал с тренажёрами и два бассейна, ресторан-столовая.Работать школа будет в одну смену, а после уроков ученики будут получать дополнительное образование, в том числе заниматься изучением языков.

Общая площадь трехэтажного здания 183 школы — 25,4 тыс. кв.м. Школа поделена на несколько функциональных зон. В одном блоке находятся помещения для начальных классов. Здесь есть учебные помещения с рекреациями, игровые и спальные помещения для групп продленного дня, отдельный вход с гардеробом. В другом блоке будут учиться школьники средних и старших классов. К слову, в коридорах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

В рамках учебной программы в гимназии выбрано лингвистическое направление — ученики будут изучать не только русский, татарский и английский, но и немецкий и китайский языки.

Кроме того, на базе школы будут работать детская школа искусств № 4, спортивные кружки и секции, языковые школы, драматическая студия, театр моды и студия дизайна. Они могут заниматься в том числе и в новом актовом зале вместимостью в 560 мест, оборудованном эстрадной сценой.

В школе два спортзала — площадью 30×15 метров и 24×12 метров — с раздельными снарядными и раздевальными с душевыми и туалетами. В одном из залов сегодня занимались юные художественные гимнастки, в другом шла тренировка по восточным единоборствам. В коридоре рядом со входом в спортивный зал установлен стол для настольного тенниса. Здесь же ребята смогут поиграть в настольный футбол.

Школьники смогут заниматься физкультурой не только в спортивном зале, но и в бассейне. В новой школе их также два — площадью 25×11 метров и 12,5×6 метров, второй предназначен для детей младшего возраста. Для удобства учеников в отдельном комплексе бассейнов организованы раздевальные и душевые комнаты, туалеты, выделены помещения для тренерских комнат и дежурной медсестры с лабораторией.

Школьная столовая оформлена в ярких цветах — желтом и зеленом, а на стене изображены достопримечательности Казани.



школа № 183

© kzn.ru



школа № 183

© kzn.ru



школа № 183

© kzn.ru



школа № 183

© kzn.ru



школа № 183

© kzn.ru



школа № 183

© kzn.ru

Трехэтажная школа #184 по ул. А.Курынова, 11а построена по федеральной целевой программе «Жилище». Школа расположена на территории площадью 11,5 тыс. кв.м, общая площадь самого здания составляет 11,5 тыс. кв.м.

В школе оборудованы два холла — отдельно для старших и младших классов, библиотека, спортивный зал, учебные кабинеты и медицинский пункт. Директор Эльвира Салахова рассказала гостям, что в холле есть интерактивные экраны, с помощью которых родители, в частности, могут уточнить расписание своих детей. Все учебные классы полностью оснащены необходимым техническим оборудованием. В школе есть актовый зал на 285 мест, столовая, спортзал, душевые, учительская, а на территории — спортивные площадки. В школе организован доступ для маломобильных групп населения, населения с ограниченными возможностями.



школа № 184

© kzn.ru

Всего в Казани будет функционировать 513 муниципальных образовательных учреждений, среди них — 164 общеобразовательных учреждения (44 гимназии, 17 лицеев, 41 школа с углубленным изучением предметов), 301 учреждений дошкольного образования, 48 учреждений дополнительного образования. Кроме того, идет строительство еще 2 школ, которые планируется открыть к началу следующего учебного года — в ЖК «Весна» и по ул. Р.Гареева Приволжского района, сообщает пресс-служба мэрии города.

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