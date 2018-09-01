В Великих Луках Псковской области открылась новая школа на 825 мест

В новой школе № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова могут одновременно обучаться 33 класса. Объем финансирования на строительство школы, включая приобретение оборудования, составил порядка 450 млн рублей.

В современном трехэтажном здании школы расположены учебные и лабораторные помещения, лингафонные кабинеты, спортивный зал, скалодром, актовый зал, музей, игровая для начальной школы, компьютерный класс, столовая с пищеблоком, школьная телестудия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и маcтерские со станками ЧПУ.

На территории школы есть футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, установлены уличные тренажеры, площадка для игры в баскетбол., библиотека с медиатекой, актовый зал, медицинские, административные и технические помещения.

38 учебных кабинетов оснащены самым передовым оборудованием, интерактивными досками, проекторами, современными компьютерами.

Удобный широкий пандус и лифт делают здание школы доступным для маломобильных групп населения.