В Петрозаводске и Мурманске открыли новые корпуса военных училищ

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В Петрозаводском президентском кадетском училище состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию второй очереди объектов инфраструктуры, включающей учебный и спальный корпуса, рассчитанные на 120 человек. Также открылась Аллея Славы, на которой размещены бюсты российских военных деятелей: Петра Первого, Александра Суворова, Михаила Кутузова и Михаила Скобелева.

В День знаний строители передали символические ключи первокурсникам училища. Всего в Петрозаводске к обучению приступили 480 кадетов.





© Фото из открытых источников

А в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища открыли новый спальный корпус. В этом году количество воспитанников Мурманского филиала НВМУ увеличилось на 80 человек, теперь там учатся 320 нахимовцев.

Оба училища были открыты 1 сентября 2017 года.

По материалам сайтов petrpku.mil.ru и vmnews.ru