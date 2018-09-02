Школы искусств вновь открываются в Московской области

Хореографическая школа в Наро‑Фоминске открылась в новом здании

В подмосковном Наро-Фоминске в новом здании открылась Хореографическая школа имени Ирины Зайцевой, новое здание больше прежнего более чем в десять раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Первого сентября Хореографическая школа имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске открывается в новом здании. Из областного бюджета на строительство и оснащение ее музыкальными инструментами было выделено 258 миллионов рублей. Работа проведена огромная. Надеюсь, в новой школе мы увидим становление новых солистов Большого театра и Московского областного государственного театра «Русский балет», — сообщили в Министерстве культуры Московской области.

В новой школе появятся 12 хореографических залов, репетиционный класс, два подготовительных отделения, два класса теоретических дисциплин, класс истории искусств, зал для занятия сценическим движением и танцем и концертный зал на 400 мест. Новое здание хореографической школы в Наро-Фоминске является одним из самых крупных не только в Московской области, но и в России.

«В связи с открытием нового здания в Хореографической школе объявлен дополнительный набор учащихся. Планируется, что в школу поступят в полтора раза больше учеников, чем в прошлом году», — отмечается в материале.

Хореографическая школа имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске существует 15 лет. Все это время она находилась в здании 1976 года постройки с концертным залом на 100 мест и двумя хореографическими залами. В школе создано четыре танцевальных коллектива, которые представляли Подмосковье на всероссийских и международных конкурсах. Семеро учеников являются стипендиатами губернатора Московской области. За 15 лет более 350 учеников получили хореографическое образование. Более 20 из них продолжили образование в профильных вузах в России и за рубежом. Пятеро из них вернулись в качестве преподавателей в хореографическую школу.

Многопрофильная школа искусств открылась в Раменском

«Площадь школы увеличилась в шесть раз. Поэтому мы открываем новые отделения. С этого года отделение хореографии, художественное, отделение декоративно-прикладного искусства и театральное отделение», — рассказала Елена Забелина, директор Раменской детской школы искусств.

О переезде в новое здание родители и педагоги просили давно. Большой переезд обошелся в 150 миллионов рублей. Это деньги областного и местного бюджетов. Хватило на новое оборудование и инструменты.

Закуплено большое количество новых музыкальных инструментов. Причем очень хорошего качества. Например, только пианино закуплено 18 штук.

Состоялся и первый концерт по случаю открытия школы. На нем выступили ученики школы и выпускники. На этой площадке теперь будут не только проводить школьные праздники, но и принимать гостей.

«Мне кажется, за последние годы вообще огромный рывок в создании детских школ искусств. И я думаю, что это невероятная вещь, которая происходит в Московской области. Она создает основу, которая всегда была в России», — рассказал Максим Дунаевский, композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии.

С 1 сентября бесплатно заниматься в школе искусств будут больше тысячи детей. А со следующего года в ней планируют открыть еще несколько отделений.

https://360tv.ru/news/obrazovanie/bolshe-tysjachi-detej-i-desjati-napravlenij-shkola-iskusstv-otkrylas-v-ramenskom/