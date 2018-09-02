Два спортивных комплекса открылись в Московской области

31 августа в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Общая площадь двух-трехэтажного здания составляет 2,5 тысячи м2. В состав комплекса входят универсальный спортивный зал площадью в тысячу квадратных метров, помещение для занятий силовыми единоборствами, тренажерный зал.

В спорткомплексе также созданы условия для занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для посетителей оборудована подземно-надземная автостоянка.

ФОК возведен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». На строительство комплекса было выделено 170 млн рублей из областного бюджета.





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В Королеве после реконструкции открыт стадион «Вымпел»

Стадион «Вымпел» после реконструкции вмещает 2,5 тысячи человек. Там построены трибуны с навесом, крытой галереей на верхнем уровне, подтрибунные помещения. Реконструировано здание бассейна общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Также на стадионе размещены футбольное и тренировочное поля, теннисный корт, воркаут-площадка, волейбольные и баскетбольные площадки и скейт-парк.

Работы по реконструкции проводились в рамках госпрограммы Московской области «Спорт Подмосковья».

Спортивный комплекс был построен в 1961 году. В 1996 году здесь открылась ДЮСШ «Спортивный Клуб «Вымпел». В 2015 году школа получила статус ДЮСШОР «Вымпел».

В комплексе культивируются 15 видов спорта, на стадионе занимаются 1,5 тысячи человек. Их обучают 20 тренеров с высшей и первой категориями, два заслуженных тренера России, мастера спорта и мастера спорта международного класса.

В комплексе действуют следующие программы спортивной подготовки: бокс, гандбол, волейбол, футбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, теннис, настольный теннис, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, плавание, синхронное плавание.

https://riamo.ru/article/309152/vorobev-otkryl-stadion-vympel-v-koroleve-posle-rekonstruktsii.xl