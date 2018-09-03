В Прикамье начали строить новый мост через Чусовую

В Пермском крае началось строительство нового моста через реку Чусовую. В настоящее время идет демонтаж металлических конструкций, отсыпка основания и установка плавучего крана.

До конца года появятся грузовой причал и несколько опор моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном. Подрядчики рассчитывают, что на мосту будет работать около 500 строителей. По данным департамента пресс-службы администрации губернатора Прикамья, в следующем году должно завершиться строительство восьми опор моста. Работы будут производиться по двум технологиям — с применением временного моста и плавучих средств.

Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего объекта и примет на себя половину транспортной нагрузки. По прогнозам экспертов, новый объект будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. После этого начнется реконструкция старого моста.

Для справки.

Полная длина существующего моста составляет 1504 метра. Глубина реки под опорами старого моста доходила до 25 метров, а буровые сваи приходилось погружать на глубину до 40 метров.

Общая стоимость проекта строительства объекта составит порядка 14 млрд рублей, в том числе более 9,5 млрд рублей — из федерального бюджета, 1,4 млрд рублей будет выделено из региональной казны, 3,1 млрд рублей — средства концессионера.

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