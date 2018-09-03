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Транспорт и логистика

Челябинский автопарк пополнился 11 автобусами

Челябинск получил 11 новых автобусов из 75, обещанных к саммитам ШОС и БРИКС. Такая информация прозвучала сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании в администрации города.

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Директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод сообщил, что в настоящий момент новые машины находятся на техническом обслуживании.

Последний раз автопарк общественного транспорта пополнялся в прошлом году. Тогда было закуплено 10 новых автобусов НЕФАЗ, наполняемостью 116 пассажиров. Это современные модели, имеющие усиленный обогрев салона и обдув ветрового стекла.

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https://bfm74.ru/obshchestvo/chelyabinskiy-avtopark-popolnilsya-11-avtobusami/

Челябинск, автобус, НЕФАЗ
  • Александр Савичев Александр Савичев
    03.09.1815:25:56

    Ага… б/у автобусы… Красота то какая… «И так сойдет"(с)

     [ссылки отключены] 

    #1066328
    • Александр Савичев Александр Савичев
      03.09.1815:27:43

      ссылки отключены… поэтому…

      «Нет сил ремонтировать»: челябинский транспорт «обновили» арендованными семилетними автобусами

      На линию в Челябинске выпустили автобусы с номерами Тюменской области. Как оказалось, это общественный транспорт, о появлении которого в городе сообщили сегодня на совещании в мэрии.

      Директор ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ) Дмитрий Холод сообщил сегодня, что автопарк в Челябинске пополнился 11 автобусами. Но, как выяснил [ссылки отключены], эти машины выпустили в 2011 году и взяли в аренду на три года — пока ОГТ пытается привести в порядок доставшиеся им от предыдущего городского перевозчика — МУП «Челябавтотранс» — развалюхи.

      — Эти 11 автобусов взяты нами в аренду у частного инвестора. Семь из них уже вышли на линию — в основном на 64-й и 4-й маршруты. Нам пришлось пойти на это потому, что те автобусы, которые есть у нас, уже больше нет сил ремонтировать — ни физических, ни материальных, — объяснил Дмитрий Холод. — Они «валятся» со страшной силой. Ремонт обходится действительно очень дорого — дешевле получается взять транспорт в аренду.

      Арендованный транспорт — 2011 года выпуска. Автопарк Челябинска — 2004, 2006 и 2008 годов.

      — Эти автобусы (тюменские) сделаны уже по другому стандарту — двигатели у них более экономичные, дизельные, — добавил Дмитрий Холод. — Скоро у нас должны появиться ещё новые автобусы на газу — по осени или в начале года. Главная наша цель сейчас — оживить перевозки, экономику. Для этого мы и пошли на аренду.

      К саммитам ШОС и БРИКС для Челябинска планируют купить 75 новых автобусов. Пока же челябинцы ежедневно вынуждены передвигаться на ржавом, грязном и разбитом транспорте. За час поездки по городу фотокорреспондент [ссылки отключены] поймал в объектив полтора десятка автобусов и троллейбусов, которые пора отправить в «последний путь».

      Доходит до абсурда: в рейсы выходит автобус с фанерой вместо стекла. Как оказалось, он такой не один. Начальник городского управления транспорта Максим Кичеев пообещал разобраться в ситуации.

      В прошлом году город купил для ОГТ 10 новых автобусов НЕФАЗ, рассчитанных на 116 пассажиров. Конструкторы учли все нюансы — от усиленной системы обогрева салона до обдува ветрового стекла.

      #1066329
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