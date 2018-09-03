Челябинский автопарк пополнился 11 автобусами
Челябинск получил 11 новых автобусов из 75, обещанных к саммитам ШОС и БРИКС. Такая информация прозвучала сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании в администрации города.
Директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод сообщил, что в настоящий момент новые машины находятся на техническом обслуживании.
Последний раз автопарк общественного транспорта пополнялся в прошлом году. Тогда было закуплено 10 новых автобусов НЕФАЗ, наполняемостью 116 пассажиров. Это современные модели, имеющие усиленный обогрев салона и обдув ветрового стекла.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
03.09.1815:25:56
03.09.1815:27:43