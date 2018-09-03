На предприятии «Ягоды Карелии» открыто новое производство

Сублимированные карельские ягоды в таблетках скоро поступят на прилавки магазинов, а сублимированный порошок, сохраняющий все ценные свойства ягод, уже сейчас можно приобрести через интернет.

Компания из карельской Костомукши закупила четыре сублимационных аппарата, которые позволяют сохранить все важнейшие вещества в ягодах на 90 процентов.

− В Санкт-Петербурге делали тесты порошков: содержание витаминов в сублимированных таблетках гораздо больше, чем в экстрактах ягод. В мире всего десять фабрик сублимации. В России − вообще нет, − сообщил Александр Самохвалов. − Это отличное сырье для фармацевтики. За раз в сушилку загружается 1,2 тонны ягод − на выходе 10 процентов. Одна сушилка стоит сотни тысяч долларов. В ближайшее время будет запущена линия для таблетирования.

Разработана рецептура 14 комбинаций — таких, как таблетки «морошка и лимон», «клюква и яблоко». Срок хранения продукции два года. В настоящее время сублимированный порошок, который можно добавлять, к примеру, в кашу, продается в интернете, а сублимированные ягоды в скором времени появятся на прилавках магазинов. Производительность линии − 90 тысяч таблеток в час.

О сбыте продукции рассказал управляющий директор Александр Самохвалов:

− Мы перевели этикетки на финский и шведский языки − будем экспортировать продукцию в Скандинавию. Сейчас поставляем в Израиль, начинаем работать с Румынией.