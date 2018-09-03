На предприятии «Ягоды Карелии» открыто новое производство
Сублимированные карельские ягоды в таблетках скоро поступят на прилавки магазинов, а сублимированный порошок, сохраняющий все ценные свойства ягод, уже сейчас можно приобрести через интернет.
Компания из карельской Костомукши закупила четыре сублимационных аппарата, которые позволяют сохранить все важнейшие вещества в ягодах на 90 процентов.
− В Санкт-Петербурге делали тесты порошков: содержание витаминов в сублимированных таблетках гораздо больше, чем в экстрактах ягод. В мире всего десять фабрик сублимации. В России − вообще нет, − сообщил Александр Самохвалов. − Это отличное сырье для фармацевтики. За раз в сушилку загружается 1,2 тонны ягод − на выходе 10 процентов. Одна сушилка стоит сотни тысяч долларов. В ближайшее время будет запущена линия для таблетирования.
Разработана рецептура 14 комбинаций — таких, как таблетки «морошка и лимон», «клюква и яблоко». Срок хранения продукции два года. В настоящее время сублимированный порошок, который можно добавлять, к примеру, в кашу, продается в интернете, а сублимированные ягоды в скором времени появятся на прилавках магазинов. Производительность линии − 90 тысяч таблеток в час.
О сбыте продукции рассказал управляющий директор Александр Самохвалов:
− Мы перевели этикетки на финский и шведский языки − будем экспортировать продукцию в Скандинавию. Сейчас поставляем в Израиль, начинаем работать с Румынией.
03.09.1815:34:26