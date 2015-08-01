В Санкт-Петербурге спущен на воду плавучий кран СПК-54150





© Фото с сайта fleetphoto.ru

В Санкт-Петербурге на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 31 августа был спущен на воду самоходный плавучий кран СПК-54150 — 11-й плавкран проекта 02690, предназначенный для вспомогательного флота ВМФ России. Проект судна разработан ЗАО «Спецсудопроект».

Серия:

Зав. № 900 — спущен 06.05.2014 — передан 28.11.2014 — СПК-19150 (СФ)

Зав. № 901 — спущен 30.05.2014 — передан 28.11.2014 — СПК-37150 (СФ)

Зав. № 902 — спущен 24.06.2014 — передан 03.07.2015 — СПК-42150 (ТОФ)

Зав. № 903 — спущен 02.08.2014 — передан ?.08.2015 — СПК-43150 (ТОФ)

Зав. № 904 — спущен 03.04.2015 — передан в 2016 году — СПК-44150 (ТОФ)

Зав. № 905 — спущен 21.04.2015 — передан в 2016 году — СПК-45150 (СФ)

Зав. № 906 — спущен 07.05.2015 — передан в 2016 году — СПК-49150 (БФ)

Зав. № 907 — спущен 05.10.2015 — передан в 2016 году — СПК-50150 (БФ)

Зав. № 908 — спущен 08.04.2016 — передан в 2016 году — СПК-46150 (ЧФ)

Зав. № 909 — спущен 16.11.2017 — СПК-53150

Зав. № 910 — спущен 31.08.2018 — СПК-54150

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2000 т.

Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.

Максимальная скорость хода: 6 узлов

Грузоподъёмность: 150 тонн

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 22 человек

Фото Сергея Лутова с сайта fleetphoto.ru