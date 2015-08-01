В Санкт-Петербурге спущен на воду плавучий кран СПК-54150
В Санкт-Петербурге на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 31 августа был спущен на воду самоходный плавучий кран СПК-54150 — 11-й плавкран проекта 02690, предназначенный для вспомогательного флота ВМФ России. Проект судна разработан ЗАО «Спецсудопроект».
Серия:
Зав. № 900 — спущен
Зав. № 901 — спущен
Зав. № 902 — спущен
Зав. № 903 — спущен
Зав. № 904 — спущен
Зав. № 905 — спущен
Зав. № 906 — спущен
Зав. № 907 — спущен
Зав. № 908 — спущен
Зав. № 909 — спущен
Зав. № 910 — спущен
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2000 т.
Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.
Максимальная скорость хода: 6 узлов
Грузоподъёмность: 150 тонн
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 22 человек
Фото Сергея Лутова с сайта fleetphoto.ru
03.09.1817:54:08
03.09.1818:05:24