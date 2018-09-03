В Анапе открыт новый военный госпиталь

Здание госпиталя, построенное специалистами АО «ГУОВ» (входит в Военно-строительный комплекс России) по особому проекту (полезная площадь составляет 60% от общей в 16000 м2) состоит из четырех разноэтажных блоков прямоугольной формы. На первом этаже кабинеты диагностики, управление и поликлиника. На втором аптека и отделения хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации. На третьем этаже терапия и неврология. В одно двух и трех местных, комфортабельных палатах одновременно можно разместить 120 пациентов.

Филиал № 4 (г.Анапа) «419 Военного госпиталя» оснащен современным медицинским оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Военный госпиталь г. Анапа" обеспечен всеми необходимыми ресурсами для автономной работы. На территории (72000 м2) недалеко от городского железнодорожного вокзала расположены основной корпус, собственная газовая котельная, кислородно-газификационная станция и надземная трёхэтажная парковка на 122 автомобиля.

В лор кабинете модульная установка для лечебно-диагностических манипуляций позволяет проводить экспертизу военнослужащих с любыми ЛОР заболеваниями.

Кабинет стоматологии оснащен стоматологической установкой поликлиническо-госпитального типа и медицинским инструментарием для оказания терапевтической и хирургической помощи.

Кабинет массажа и лечебной физкультуры оборудован беговой дорожкой для пациентов с неврологической и кардиологической патологиями, а также тренажерами для укрепления мышц и активно-пассивной реабилитации, восстановления движений постинсультных пациентов. В кабинете гастроскопии современные эндоскопические стойки Pentax и различные виды эндоскопов предназначены для малоинвазивных эндохирургических внутриполостных вмешательств с использованием рентгеновского оборудования.

Современный компьютерный томограф 128-срезовой конфигурации значительно повышает уровень диагностики заболеваний хирургического и неврологического профиля. В кабинете физиотерапии установлены аппараты для проведения терапии магнитным полем, УВЧ, микроволнами, локальной воздушной криотерапии, а также техникой для стимуляции лимфатической системы, массажа переменным электростатическим полем, вакуумной терапии. Малая операционная предназначена для срочных хирургических операций больным, поступающим в госпиталь в экстренном и неотложном порядке.

Операционная № 1 оборудована современным рентгенпрозрачным операционным столом, эндовидеохирургической и дыхательно-наркозной техникой. Во втором операционном зале основной стол с ортопедической приставкой и возможностью проведения не только общехирургических вмешательств, но и выполнению специализированных травматологических операций.

Все компьютеры врачей объединены в единую локальную сеть для обмена данными. Госпиталь в Анапе рассчитан на обслуживание 9 тысяч человек, включая личный состав формируемого Военно-инновационного технополиса «ЭРА».