В Саратове открыт Центр поддержки одаренных детей при СГУ

Деятельность Центра включает в себя три основных направления: выявление одаренных детей, их поддержка — создание среды для развития, а также научно-методическое сопровождение.

По согласованию с руководством четырёх саратовских университетов (СГУ, СГТУ, СГАУ, СГМУ) Центр берёт на себя педагогическую, психологическую поддержку одаренных детей из малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. Для работы с детьми из районов области при поддержке Института электронного и дистанционного обучения подключены дистанционные образовательные технологии.