В Саратове открыт Центр поддержки одаренных детей при СГУ
Деятельность Центра включает в себя три основных направления: выявление одаренных детей, их поддержка — создание среды для развития, а также научно-методическое сопровождение.
По согласованию с руководством четырёх саратовских университетов (СГУ, СГТУ, СГАУ, СГМУ) Центр берёт на себя педагогическую, психологическую поддержку одаренных детей из малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. Для работы с детьми из районов области при поддержке Института электронного и дистанционного обучения подключены дистанционные образовательные технологии.
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- termometrix
- 03.09.201820:53
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