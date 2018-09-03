Добавить статью
Образование

В Саратове открыт Центр поддержки одаренных детей при СГУ

  •  © saratov.gov.ru

Деятельность Центра включает в себя три основных направления: выявление одаренных детей, их поддержка — создание среды для развития, а также научно-методическое сопровождение.

По согласованию с руководством четырёх саратовских университетов (СГУ, СГТУ, СГАУ, СГМУ) Центр берёт на себя педагогическую, психологическую поддержку одаренных детей из малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. Для работы с детьми из районов области при поддержке Института электронного и дистанционного обучения подключены дистанционные образовательные технологии.

  •  © saratov.gov.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3222375/

образование, Саратовская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,