Окская судоверфь сдала нефтеналивную баржу «Белмакс 7» проекта ROB20
29 августа 2018 года Окская судоверфь (Нижегородская область) сдала седьмую мелкосидящую «двухкорпусную» несамоходную нефтеналивную баржу «Белмакс 7» проекта ROB20(строительный номер 4107).
Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м).
Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Белмакс» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».
Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.
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